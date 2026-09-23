BM Genel Kurulu günlerinde New York'ta prestijli Atlantic Council tarafından düzenlenen siyasi tartışmalar, uluslararası düzeyde büyük yankı uyandırdı ve hararetli tartışmalara yol açtı. «Anadolu Aynası» tarafından aktarılan bilgilere göre, Suriye lideri Ahmed eş-Şara (daha önce Ebu Muhammed el-Cevlani olarak bilinen), ABD'de bulunduğu sırada 11 Eylül 2001'de New York'taki ikiz kulelere düzenlenen terör saldırılarıyla hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayarak beklenmedik bir açıklama yaptı: «11 Eylül olaylarıyla hiçbir ilgim olmadı. O sırada 13 yaşındaydım. Bunların hepsi hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Elbette, hayatını kaybeden herkes için — ister ABD'de olsun, ister orada yürütülen siyasetin bir sonucu olarak Orta Doğu'da hayatını kaybedenler için olsun — taziyelerimi sunuyorum.».

Ancak bu sözlerinin yayınlanmasının hemen ardından gazeteciler ve analistler resmi arşivleri inceleyerek siyasetçinin açık bir çelişkiye düştüğünü tespit etti. Resmi biyografi verilerine göre, Ahmed eş-Şara 1982 yılında Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde doğmuştur. Yani 11 Eylül 2001 faciası yaşandığı gün 13 değil, 19 yaşındaydı! Ayrıca, Çin'in resmi devlet haber ajansı CCTV, 2024 yılının Aralık ayında eş-Şara'nın bizzat kendi itirafını yayınlamıştı. Bu itirafta siyasetçi, 11 Eylül olaylarının gençliğinde üzerinde büyük bir etkisi olduğunu, saldırıyı düzenleyenlerin eylemlerine hayran kalarak cihatçı akımlara ilgi duymaya başladığını ve Şam'daki gizli toplantılara katılmaya başladığını kendi ağzıyla anlatmıştı. Bu durum, onun «hiçbir şey bilmiyordum ve 13 yaşındaydım» şeklindeki açıklamasıyla tamamen çelişmektedir.

Peki, Suriye lideri ABD kamuoyu önünde geçmişini neden bu kadar aklamaya çalışıyor? 19 yaşındaki bir gencin 13 yaşındaki bir çocuğa «dönüştürülmesi» diplomatik bir hile mi ve Batı, eş-Şara'nın bu tarihi çelişkilerini nasıl değerlendiriyor?

«13 değil 19 yaş, Şam'daki gizli toplantılar ve New York'taki itiraf»: Krizin 5 temel noktası

Ahmed eş-Şara'nın New York'taki konuşması ve arşiv gerçeklerinden en önemli detaylar:

11 Eylül ile ilgili aklanma: Suriye Devlet Başkanı, Atlantic Council tartışmasında 2001'deki New York terör saldırılarıyla hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı;

Yaş konusundaki açık hata: Eş-Şara, terör saldırısı sırasında 13 yaşında olduğunu söyledi, ancak resmi belgelerde 1982 doğumlu olduğu, yani facia sırasında 19 yaşında olduğu görülmektedir;

Kurbanlara taziye: Siyasetçi sadece ABD'deki kurbanlara değil, sonrasında Orta Doğu'da Amerikan siyaseti nedeniyle hayatını kaybedenlere de üzüntüsünü dile getirdi;

CCTV arşivi ifşa etti: 2024 yılı sonunda CCTV kanalı, eş-Şara'nın tam da 11 Eylül olaylarından ilham alarak radikal akımlara ve gizli toplantılara katıldığına dair kendi sözlerini yayınladı;

«El-Cevlani» geçmişi: 1989'da ailesiyle Suudi Arabistan'dan Suriye'ye taşınan ve Golan Tepeleri'nden esinlenerek «el-Cevlani» mahlasını alan liderin siyasi itibarı yeniden Batı basınının odağında.

Ahmed eş-Şara'nın 11 Eylül açıklaması: New York'taki sözler ve resmi arşiv gerçeklerinin karşılaştırması

Suriye liderinin kamuoyu önündeki konuşması ve belgelenmiş tarihinin analizi:

Kriterler ve Parametreler New York'taki resmi açıklaması (Atlantic Council) Resmi biyografi ve arşiv kanıtları 11 Eylül 2001'deki yaşı «O sırada 13 yaşındaydım» 1982 doğumlu — o sırada 19 yaşındaydı Terör saldırısından haberdarlık düzeyi «Hiçbir şey bilmiyordum» ABD ve dünya medyası aracılığıyla küresel olarak izlendi Olayın kişisel hayata etkisi «Hiçbir ilgim olmadı, habersizdim» CCTV: «11 Eylül olayları onu derinden etkiledi ve faaliyetlerine zemin hazırladı» Radikal görüşlerin başlangıcı İnkar ediliyor, doğal gençlik dönemi olarak gösteriliyor 11 Eylül'den sonra Şam'da gizli toplantılara katılmaya başladı Doğum yeri ve kökenleri — Riyad (Suudi Arabistan), aslen Golan Tepeleri'nden Kurbanlara karşı tutumu ABD'deki kurbanlar ve Orta Doğu'da hayatını kaybedenler için taziye Diplomatik denge kurma çabası

Uluslararası siyaset ve jeopolitik uzmanlığı: Eş-Şara neden geçmişini yeniden yazmaya çalışıyor?

Orta Doğu siyaset bilimcileri ve uluslararası güvenlik analistlerinin sonuçları:

Batı karşısında «meşru devlet başkanı» statüsü oluşturmak: İktidara gelen Ahmed eş-Şara, uluslararası izolasyondan çıkmak ve BM, ABD ve Avrupa tarafından tam olarak tanınmak için aşırılıkçı geçmişini ve «El-Kaide» ile bağlantılı her türlü izi tamamen silmek zorundadır;

Amerikan kamuoyu için 11 Eylül faktörü: ABD siyasetinde ve kamuoyunda 11 Eylül en korkunç ulusal facia olarak kabul edilir; bu tarihe en ufak bir aidiyet veya onu aklama çabası, Washington ile her türlü mali ve siyasi iş birliğini yok edebilir, bu yüzden eş-Şara kendini «o zaman çocuktum» diyerek göstermeye çalışıyor;

CCTV röportajının rahatsız edici sonucu: 2024'te söylenen sözlerin arşivde mühürlü kalması diplomatik bir tuzak yarattı; Şam'daki gizli toplantılar ve saldırılardan ilham aldığına dair itiraflar, ABD istihbaratı ve medyası için liderin samimiyetini şüpheye düşüren temel kanıttır;

Orta Doğu kurbanlarıyla paralellik kurma taktiği: Amerikalı kurbanlarla birlikte Irak ve Suriye'deki ABD operasyonları sonucu hayatını kaybeden Arapları anarak, hem Arap dünyası ve kendi destekçileri önünde dengeyi korumaya hem de Batı önünde diz çökmemiş bir lider imajı sergilemeye çalışıyor.

Ahmed eş-Şara'nın New York kürsüsündeki açıklamaları, yeni imajı ile tarihi gerçekler arasındaki devasa boşluğu bir kez daha dünya gündemine taşıdı.

Sizce Suriye liderinin yaşı ve 11 Eylül olayları konusunda bu kadar çelişkili konuşması, ABD ve uluslararası toplumun ona olan güvenini nasıl etkiler? Siyasetçilerin iktidar için geçmişlerini inkar etmesi Batı diplomasisinde kabul edilebilir mi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya siyasetinin perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkaran bu çarpıcı makaleyi tüm arkadaşlarınızla paylaşın!