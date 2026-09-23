Huawei Kirin 9050 Pro çipi Apple A17 Pro'yu geride bıraktı

Dünya teknoloji pazarında ciddi bir dönüm noktası yaratan Çinli Huawei, beklenmedik bir başarıya daha imza attı. ixbt.com'un haberine göre, Bernstein Research tarafından yapılan analizler sonucunda Huawei Kirin 9050 Pro işlemcisinin Geekbench testlerinde Apple A17 Pro çipini geride bıraktığı ortaya çıktı. Bu sonuç, birçok uzman tarafından göz ardı edilse de oldukça önemli bir teknolojik başarı olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni nesil işlemci, bu yılın eylül ayı başında üç kat katlanabilir Mate XT 2 akıllı telefonuyla birlikte ilk kez kamuoyuna tanıtılmıştı. Huawei'nin bu çipinin üretiminde kullanılan kesin teknik süreç detaylarını resmi olarak açıklamadığını belirtmek gerekir. Ancak bağımsız araştırmacılar, çipin yeteneklerini derinlemesine inceleyerek ilginç sonuçlara ulaştılar.

Teknolojik farka rağmen yüksek performans

Bernstein Research raporuna göre, Kirin 9050 Pro temel olarak 7-nanometre teknolojisine uygun bir süreçle üretildi. Apple'ın modern 3-nanometre A17 Pro işlemcisine kıyasla daha eski bir teknolojiye dayansa da, sentetik testlerde yüksek verimliliğini göstermeyi başardı.

Özellikle popüler Geekbench 6 benchmark testinin çok çekirdekli (multi-core) testinde, Çin üretimi bu çip Apple'ın amiral gemisinden daha hızlı olduğunu kanıtladı. Bilindiği üzere çok çekirdekli testler, işlemci çekirdeklerinin uyumu ve genel verimliliğini değerlendirmede temel kriterdir.

Mimari başarılar ve gelecekteki hedefler

Analistlere göre, bu yüksek performans seviyesine ulaşılmasında Huawei mühendislerinin derin mimari iyileştirmeleri belirleyici rol oynadı. Sonuç olarak, 7-nanometre seviyesindeki işlemci, daha modern 4-nanometre sınıfındaki çiplerle rekabet edebilecek bir performans sunabiliyor.

Buna rağmen uluslararası uzmanlar, tarafsız bir değerlendirmeyle hala yapılması gereken çok iş olduğunu vurguluyor. Özellikle Apple'ın yakında çıkacak olan daha gelişmiş 2-nanometre A20 Pro çalışmaları göz önüne alındığında, Çin'in teknolojik gelişiminin hala yaklaşık yüzde 30 geride kaldığı kaydediliyor.

Genel olarak bu araştırma sonuçları, Huawei'nin yaptırımlara ve kısıtlamalara rağmen rekabetçi bir ekosistem yaratmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu başarı, küresel yarı iletken pazarında güç dengelerinin değişmekte olduğunun bir kanıtıdır.