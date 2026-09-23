18 yaşındaki sporcu Miss Italia tacını taktı

·17·Dünya
18 yaşındaki sporcu Miss Italia tacını taktı

21 Eylül'de Roma yakınlarındaki Santa Severa Kalesi'nde Miss Italia yarışmasının 80. finali düzenlendi. 16 finalistin katıldığı yarışmada Ligurya temsilcisi 18 yaşındaki Sara Maria Rizea birinciliği kazandı. Finale 'Miss Liguria' unvanıyla gelmişti.

İlginç bir şekilde, yeni Miss Italia sadece güzellik yarışmasıyla değil, spordaki başarılarıyla da dikkat çekiyor. Sara Rizea, İtalya milli artistik yüzme takımı sporcusu ve Fiamme Oro kulübü temsilcisidir.

Spordaki en önemli başarılarından biri, 2024 yılında Belgrad'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı gümüş madalyadır. Rizea, Filippo Pelati ile teknik karışık düet yarışmasında ikinci oldu. Ayrıca aynı yıl Lima'da düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Sporcunun Dünya Kupası müsabakalarında da madalyaları bulunuyor. 2024 yılında Budapeşte'deki Süper Final'de bronz madalya kazandı, 2025 yılında ise Somabay etabında bir bronz madalya daha elde etti.

Artistik yüzücü su üzerinde sanatsal hareketler sergiliyor.

Sara Rizea, Kasım 2007'de Moncalieri'de doğdu. Daha sonra ailesiyle birlikte Savona ilindeki Vado Ligure'ye taşındı. Artistik yüzmeye sekiz yaşında başladı ve 2021'de ilk kez İtalya milli takımına çağrıldı.

Miss Italia tacını kazandıktan sonra bile Sara sporu bırakmayı düşünmüyor. Yarışmadan sonra gelecekte Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hayal ettiğini söyledi.

Böylece Sara Maria Rizea, 18 yaşında hem spordaki başarıları hem de Miss Italia tacıyla dikkat çeken genç İtalyanlardan biri oldu.

Sara Maria RizeaMiss ItaliaFiamme OroAvrupa ŞampiyonasıArtistik Yüzme
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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