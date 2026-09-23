BM Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta prestijli Atlantic Council tarafından düzenlenen siyasi tartışmalarda, Orta Doğu jeopolitiğini sarsacak sansasyonel açıklamalar yapıldı. «Anadolu Aynası» tarafından aktarılan bilgilere göre, Suriye Devlet Başkanı Ahmad eş-Şara, Tel Aviv'i ülkenin stratejik ve devlet altyapısına düzenli hava saldırıları düzenlemekle açıkça suçladı: «Cumhurbaşkanlığı sarayı bile iki kez İsrail saldırısına uğradı! İsrail havaalanlarımızı aralıksız bombalıyor. Bu gerçekten İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlıyor mu? Bizim ABD, Büyük Britanya ve Lübnan ile olan ilişkilerimize bakın; başarıyla gelişiyorlar. Sorunun Suriye'de değil, bizzat İsrail'de olduğunu düşünüyorum».

Suriye lideri ayrıca, İsrail ile bir yıl boyunca doğrudan gizli müzakereler yürütüldüğünü ve anlaşmanın yüzde 90 oranında şekillendiği bir aşamada İsrail'in beklenmedik bir şekilde geri çekildiğini belirtti. Şam'ın şartı kesin: BM tarafından Suriye toprağı olarak tanınan Golan Tepeleri hiçbir pazarlığın konusu olamaz ve kalıcı barış için İsrail ordusunun 1974 sınır çizgisine çekilmesi şarttır. Eş-Şara, Beyaz Saray'da Donald Trump ile yaptığı görüşmeyi hatırlatarak: «Neden İsrail'e New Jersey'i vermiyorsunuz? Verecek Golan Tepeleriniz yok, New Jersey ise sizindir (zaten oradaki Demokratlar size oy vermiyor)», diyerek kinaye yaptığını açıkladı.

Tarihi bir sansasyon olarak eş-Şara, Suriye'yi tüm yabancı askeri üslerden arındırma sürecinin başladığını duyurdu: Rusya'nın ülkedeki yaklaşık 170 üs ve askeri noktası azaltılarak sadece Suriye ordusu için 2 eğitim merkezine dönüştürülüyor; Türkiye üsleri ise parlamento tarafından onaylanacak kesin bir hukuki statüye kavuşturuluyor. Ayrıca Suriye, Hürmüz Boğazı'nı baypas etmek amacıyla Irak petrolünü Suriye limanlarına taşıyacak devasa bir stratejik boru hattı projesini başlatıyor.

Peki, Şam'ın bu kararlı ve bağımsız duruşu İsrail'in hava saldırılarını durdurabilecek mi, Suriye 5 yıllık geçiş sürecinde bölgenin bağımsız bir merkezi haline gelebilecek mi ve yabancı üslerin çıkarılması güç dengesini nasıl değiştirecek?

«Bombalanan saray, New Jersey şakası ve 170 üssün kapatılması»: Müzakerenin 5 ana noktası

Ahmad eş-Şara'nın New York'taki konuşmasından en şaşırtıcı gerçekler:

Cumhurbaşkanlığı sarayına iki saldırı: İsrail hava kuvvetleri, Şam'daki cumhurbaşkanlığı konutuna iki kez doğrudan hava saldırısı düzenledi;

Yüzde 90'lık anlaşmanın çöküşü: İsrail ve Suriye bir yıl boyunca doğrudan barış müzakereleri yürüttü, ancak son aşamada Tel Aviv yeni şartlar öne sürerek anlaşmayı bozdu;

Golan Tepeleri tartışmaya kapalı: Suriye lideri, Golan Tepeleri'nin BM tarafından tanınan Suriye toprağı olduğunu ve ancak İsrail birlikleri 1974 sınırına döndükten sonra kalıcı barışın sağlanabileceğini belirtti;

Rusya ve Türkiye üsleri azaltılıyor: Rusya'nın yaklaşık 170 askeri noktası sadece 2 eğitim merkezi seviyesine indirildi; Türkiye üslerine ise Halk Meclisi onayıyla yasal statü veriliyor;

Hürmüz Boğazı'nı baypas eden boru hattı: Irak petrolünü güvenli bir şekilde Suriye limanları üzerinden dünya pazarına taşıyacak yeni bir stratejik transit projesi duyuruldu.

Suriye'nin yeni jeopolitik doktrini: İlişkiler ve güvenlik karşılaştırması

Ahmad eş-Şara tarafından açıklanan yeni dış ve iç politika parametreleri:

Yönelimler ve konular Önceki durum ve sorunlar Ahmad eş-Şara'nın açıkladığı yeni siyasi yönelim İsrail ile ilişkiler Sürekli savaş hali ve belirsizlik Bir yıllık müzakereler yapıldı; şart: birliklerin 1974 çizgisine çekilmesi Golan Tepeleri statüsü İsrail tarafından ilhak girişimi Suriye'nin ayrılmaz toprağı, egemenlik konusu asla pazarlık edilemez Rusya'nın askeri varlığı Ülke genelinde yaklaşık 170 üs ve nokta Sadece 2 merkeze indirildi (Suriye ordusu için eğitim üssü olacak) Türkiye'nin askeri güçleri Kuzeybatıdaki kontrolsüz askeri varlık Azaltılıyor ve Halk Meclisi denetiminde hukuki statüye geçiriliyor Enerji ve ekonomi Ambargo ve yıkılmış altyapı Irak petrolünü Akdeniz'e çıkaran Hürmüz Boğazı'ndan bağımsız yeni boru hattı İç siyasi yönetim Tek şahıs tekelinde diktatörlük 5 yıllık geçiş süreci, hukukun üstünlüğü ve Kürtlerin tam eşit haklara sahip olduğunun tanınması

Askeri-siyasi ve jeopolitik uzmanlık: Bu açıklamalar neden büyük bir dönüm noktası yaratıyor?

Orta Doğu analistleri ve uluslararası güvenlik uzmanlarının sonuçları:

Şam'ın Batı ile tam uzlaşması: Eş-Şara'nın New York'ta Atlantic Council kürsüsünden konuşması ve ABD ile Büyük Britanya ile diyalogların ısındığını belirtmesi, Suriye'nin yeni yönetiminin uluslararası izolasyonu tamamen aştığını kanıtlıyor;

İsrail'in diplomatik köşeye sıkışması: Saray saldırıları ve yüzde 90'lık anlaşmanın Tel Aviv tarafından bozulduğunun ifşa edilmesi, İsrail'i bölgede barış istemeyen taraf olarak göstermeyi amaçlayan güçlü bir diplomatik hamle oldu;

Yabancı üs tekelinin sonu: 170 Rus üssünden sadece 2'sinin bırakılması ve Türk askerlerinin yerel parlamento denetimine tabi tutulması, Şam'ın hiçbir dış güce bağımlı olmayan tarafsız bir savunma sistemi kurduğunun göstergesidir;

Bölgesel enerji merkezi beklentisi: Irak petrolü için boru hattı döşeme projesi, Basra Körfezi'ndeki riskler fonunda Suriye'yi transit pazarının önemli bir oyuncusu haline getirecek ve ülke hazinesine büyük bir döviz akışı sağlayacaktır;

Tek kişilik iktidardan vazgeçiş: Devlet başkanının yönetim yorgunluğu, normal hayata dönme isteği ve iktidarı tek elde toplamama vaatleri, Suriye'de demokratik kurumların oluşması için zemin hazırlıyor.

Ahmad eş-Şara'nın New York'taki bu açık konuşması, Suriye'nin eski savaşlar ve bağımlılık döneminden çıkarak kendi ulusal çıkarlarını kararlılıkla savunan bağımsız bir devlete dönüştüğünü gösterdi.

Sizce Suriye ile İsrail arasında 1974 sınırları temelinde kalıcı bir barış anlaşması imzalanabilir mi? Ülkenin Rusya ve Türkiye üslerini azaltarak tam askeri egemenliğe yönelmesi Suriye'nin güvenliğini güçlendirir mi yoksa yeni tehditler mi doğurur? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve Orta Doğu siyasetinin perde arkası gerçeklerinin açığa çıktığı bu özel makaleyi tüm arkadaşlarınızla paylaşın!