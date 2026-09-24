150 Kadın "Spetsnaz": Suriye'nin İlk Kadın Polis Akademisi'nden Çarpıcı Mezuniyet

·8·Dünya
150 Kadın "Spetsnaz": Suriye'nin İlk Kadın Polis Akademisi'nden Çarpıcı Mezuniyet

Orta Doğu'nun en karmaşık güvenlik sınavlarından geçen Suriye'de, devlet sistemi ve kolluk kuvvetleri için tarihi ve emsalsiz bir olay yaşandı. Suriye İçişleri Bakanlığı, At-Tal şehrinde özel olarak kurulan Kadın Polis Enstitüsü'nde (akademisinde) altı aylık son derece zorlu ve ağır bir eğitim sürecinin tamamlandığını duyurdu. Bu yeni askeri eğitim kurumuna girmek için ülke genelinde 15 binden fazla Suriyeli kadın başvurdu ve yapılan sıkı elemelerden geçen 150 kişi, ilk mezunlar olma başarısını gösterdi.

Mezuniyet töreninde sergilenen taktik eğitimler dünya medyasını hayrete düşürdü: Siyah resmi kıyafetleri, başörtüleri ve siyah güneş gözlükleriyle saf tutan kadın özel kuvvet personeli, cumhurbaşkanlığı ve hükümet konvoylarını silahlı saldırılardan koruma, VIP şahısları ateş hattından çıkarma ve hareket halindeyken savaş tabancalarıyla hedefleri vurma konusunda yüksek beceri sergiledi. Bu 150 profesyonel subay, artık kamu düzenini sağlamak, kadınlar ve çocuklarla ilgili özel soruşturmalar yürütmek ve güvenlik operasyonları gerçekleştirmek üzere ülke genelindeki tüm bölge birimlerine gönderilecek.

Peki, 15 bin aday arasından seçilen bu kadın polisler Suriye güvenlik sistemini nasıl değiştirecek, konvoy korumasına dahil edilmeleri ne anlama geliyor ve muhafazakar bir toplumda bu reform nasıl karşılanıyor?

150 Kadın "Spetsnaz": Suriye'nin İlk Kadın Polis Akademisi'nden Çarpıcı Mezuniyet

«15 binlik rekabet, VIP koruma ve At-Tal Akademisi»: Törenin 5 ana noktası

Suriye'deki tarihi mezuniyet töreninden en önemli gerçekler ve detaylar:

  • İlk kadın polis akademisi mezuniyeti: At-Tal şehrindeki yeni enstitüde 6 aylık yoğun askeri ve özel eğitimin ardından 150 kadın personel mezun oldu;

  • 1 kontenjana 100 aday: Enstitüye kabul edilmek için 15 binden fazla kadın başvurdu ve rekor düzeyde bir rekabet yaşandı;

  • Konvoy ve VIP koruma becerisi: Gösteri sırasında kadınlar, savaş tabancalarıyla saldırıları püskürtme ve önemli şahısları zırhlı arazi araçlarına güvenli bir şekilde tahliye etme taktiklerini kusursuz bir şekilde uyguladılar;

  • Modern ve milli imaj uyumu: Mezunlar klasik siyah kıyafet, milli başörtüsü ve siyah taktik gözlüklerle savaşa hazır olduklarını gösterdiler;

  • Ülke genelinde seferberlik: Yeni subaylar sadece başkentte değil, Suriye'nin tüm bölgelerinde kamu düzenini sağlamak ve özel görevleri yerine getirmek üzere görevlendirilecek.

150 Kadın "Spetsnaz": Suriye'nin İlk Kadın Polis Akademisi'nden Çarpıcı Mezuniyet

Suriye güvenlik güçleri: Geleneksel sistem ve yeni Kadın Polis Birliği karşılaştırması

At-Tal Enstitüsü mezunlarının devlet koruma sistemindeki yeri ve göstergeleri:

Kriterler ve yönelimler

Önceki standart yapılar

Yeni Kadın Polis Enstitüsü mezunları

Aday seçimi ve kapsamı

Sınırlı yedek ve standart askerlik hizmeti

15.000'den fazla başvuru arasından seçilen en güçlü 150 personel

Eğitim yönelimi

Genel devriye ve pasif idari hizmet

Ağır muharebe eğitimleri, ateşli silahlar ve VIP eskort güvenliği

Görünüm ve ekipman

Standart polis üniforması

Taktik siyah kıyafet, başörtüsü ve gözlüklü özel imaj

Konvoy ve saldırıdan koruma

Sadece erkeklerden oluşan koruma hizmeti

Kadınlar tarafından oluşturulan operasyonel muharebe zinciri

Faaliyet alanı

Sıradan post-devriye birimleri

Kamu düzeni, kadınlarla ilgili işler ve karmaşık baskınlar

Seferberlik bölgesi

Başkent merkezi

Ülke genelindeki tüm İçişleri Bakanlığı bölge birimleri

150 Kadın "Spetsnaz": Suriye'nin İlk Kadın Polis Akademisi'nden Çarpıcı Mezuniyet

Askeri ve sosyal uzmanlık: Suriye için kadın polis birliği neden hayati önem taşıyor?

Uluslararası güvenlik analistleri ve şarkiyatçıların sonuçları:

  • Kadın ve çocuk güvenliğindeki hassas sorunlar: Uzun yıllar süren savaştan sonra yeniden toparlanan Suriye'de, mülteci kamplarında ve sivil yerleşim alanlarında erkek polisler tarafından yapılan arama ve kontroller genellikle dini ve kültürel çatışmalara yol açıyordu; kadın subaylar bu boşluğu tamamen kapatarak hukukun üstünlüğünü hassas ve etkili bir şekilde sağlayacaktır;

  • Demir disiplin ve VIP güvenliği: Gösteri eğitimlerindeki şiddet, bu 150 kadının sadece büro personeli değil, ağır ekstrem koşullarda ateş altında doğru kararlar verebilen gerçek korumalar ve spetsnaz seviyesinde uzmanlar olduğunu gösterdi;

  • Halkın güvenini kazanmak ve kadınların entegrasyonu: 15 bin kadının polisliğe girmek için sırada beklemesi, Suriye toplumunda kadınların vatanlarının barışını ellerinde silahla korumaya hazır olduklarını gösterdi; bu, Arap dünyasındaki modernleşme sürecinin önemli bir işaretidir;

  • Provokasyonlar ve gizli terörizmle mücadele: Radikal güçler genellikle kadın kılığına girerek hareket etmeye çalışıyor; yeni kadın birliği, şüphelileri durdurma ve kontrol etmede erkek personelden çok daha hızlı ve engelsiz hareket etme yetkisine sahip olacak.

At-Tal şehrindeki ilk mezuniyet töreni, Suriye içişleri sisteminde yeni, profesyonel ve milli değerlere dayalı bir güvenlik döneminin başladığını tüm dünyaya gösterdi.

Sizce güvenlik ve kolluk kuvvetlerinde, özellikle karmaşık VIP koruma ve baskınlarda kadınların görev almasına nasıl bakıyorsunuz? 15 bin aday arasından seçilen 150 kadın personel Suriye'de barışın güçlenmesine yardımcı olabilir mi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Orta Doğu'daki bu tarihi değişime adanmış makaleyi tüm arkadaşlarınızla paylaşın!

At-Tal AkademisiSuriye Kadın Polis EnstitüsüVIP Koruma15 Binlik RekabetKadın Güvenlik Güçleri
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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