Milli takım çağrısı: Fabio Cannavaro Özbek futbolundaki eski tabuları yıktı

·14·Spor
Milli takım çağrısı: Fabio Cannavaro Özbek futbolundaki eski tabuları yıktı

Özbekistan milli takımının bir sonraki kampı, sadece taktiksel değişikliklerle değil, aynı zamanda milli futbol tarihinde nadir görülen yeni bir sansasyonla da hatırlanıyor. Milli takımın teknik direktörü ve Altın Top sahibi Fabio Cannavaro, dünya kupasında tüm dünyaya Behruz Karimovu tanıtıp Avrupa'ya gitmesine vesile olduktan sonra, şimdi de bir sonraki büyük keşfi olan Bunyodkor'un sadece 16 yaşındaki stoperi Muhammad Hakimov'u ana kadroya dahil etti. Bu çağrı, Özbek futbolunda şok etkisi yarattı: Çünkü Hakimov, sadece birkaç ay önce akademiden A takıma yükselmişti ve Özbekistan Süper Ligi'nde sadece 7 maçta forma giydi.

Böylece, profesyonel çıkışından sonra milli takıma en kısa sürede çağrılan Özbek futbolcu olarak rekor kırdı. İtalyan uzman, gazetecilerle yaptığı açık görüşmede seçiminin nedenlerini şu şekilde açıkladı: «Hakimov genç olmasına rağmen yüreğinde korku yok ve güçlü bir kişiliğe sahip. Bizim takımımızda genç veya yaşlı diye bir kavram yok! Sabah uyanıp kendi kendime oyuncu seçmiyorum. Şampiyonada kim hak ediyorsa o gelmiştir. Bazıları çağrılmadıysa, bunun kendine göre nedenleri vardır», diye vurguladı. Teknik direktör ayrıca tecrübeli Ikrom Aliboyev için de milli takım kapılarının her zaman açık olduğunu belirterek, temel stratejik hedefin uzun vadeli gelecek ve yeni nesli şekillendirmek olduğunu ifade etti.

Peki, 16 yaşındaki Hakimov milli takım savunmasında sağlam bir yer edinebilecek mi? Cannavaro'nun bu psikolojik devrimi Özbek futboluna nasıl yeni yıldızlar kazandıracak ve Avrupalı gözlemciler neden şimdiden Taşkent'e gözlerini dikti?

«7 maçlık yol, korkusuz karakter ve Avrupa gözlemcilerinin hedefi»: Hakimov keşfinin 5 ana noktası

Fabio Cannavaro'nun bu tarihi kararı ve Muhammad Hakimov hakkındaki en önemli gerçekler:

  • Rekor seviyede hızlı çağrı: Muhammad Hakimov, Süper Lig'de sadece 7 maça çıkarak milli takım kadrosunda yer buldu;

  • 16 yaşındaki «korkusuz» stoper: Cannavaro, genç yeteneğin yüreğinde zerre kadar korku olmamasını ve güçlü bir psikolojik kişiliğe sahip olmasını ana neden olarak gösterdi;

  • Eski tabuların yıkılışı: Özbek futbolundaki «daha genç, hazır değil» veya «fiziksel olarak uygun değil» şeklindeki uzun yıllara dayanan sınırlı kalıplara son verildi;

  • Behruz Karimov'un izinde: Dünya Kupası keşfi olup ardından Avrupa'ya giden Behruz Karimov gibi, Hakimov da Cannavaro seçkisinin yeni meyvesi oldu;

  • Uluslararası gözlemcilerin kontrolünde: 16 yaşındaki savunmacının milli takıma çağrılması, Avrupalı ve Asyalı büyük kulüplerin gözlemcilerinin dikkatini çekti.

Özbekistan milli takımı: Seçim kriterleri ve Muhammad Hakimov fenomeninin analizi

Eski teknik direktörlük anlayışları ile Fabio Cannavaro'nun getirdiği yeni modern sistemin karşılaştırması:

Göstergeler ve kriterler

Önceki dönemlerdeki geleneksel yaklaşım

Fabio Cannavaro sistemi (Muhammad Hakimov örneğinde)

Futbolcunun yaşına yaklaşım

«Daha genç, zamanı gelince çağrılır»

«Bizde genç veya yaşlı kavramı yok» — sadece yetenek ve hazırlık

Seçimdeki ana kriter

Tecrübe, antropometrik göstergeler

Sahadaki cesaret, korkusuzluk ve güçlü kişilik

Süper Lig'deki tecrübe hacmi

Birkaç tam sezon geçirme zorunluluğu

7 kaliteli maç milli takım kapısını açmaya yetti

Gençlere güven stratejisi

Sadece kamplarda tanışmak için çağırmak

Uluslararası düzeyde çıkış ve resmi maçlarda süre vermek

İç ortam ve rekabet

Dar bir çevrede sürekli 20–22 oyuncu

Herkes için açık rekabet (Aliboyev gibilere de fırsat var)

Bir sonraki aşama beklentisi

İç şampiyona sınırlarında uzun süre kalmak

Doğrudan yurt dışı ve Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmek

Futbol ekspertizi ve içeriden analiz: Hakimov'un çağrılması neden tüm Özbek futbolu için bir dönüm noktası?

Spor yorumcuları ve milli futbol analistlerinin sonuçları:

  • Savunma hattındaki efsanevi bakış: Fabio Cannavaro, futbol tarihinde Altın Top kazanan az sayıdaki stoperden biridir; onun stoper pozisyonu için 16 yaşındaki Hakimov'u seçmesi, bu oyuncuda gerçek dünya çapında bir potansiyel, pozisyon bilgisi ve soğukkanlılık olduğunun en yüksek garantisidir;

  • Akademi öğrencileri için büyük motivasyon: Bunyodkor akademisinin ürünü olan bir gencin 7 maçta milli takıma yükselmesi Özbekistan'dakibinlerce genç futbolcuya güçlü bir itici güç verir; artık kimse «yaşım küçük diye milli takıma almıyorlar» diye bahane üretemez;

  • Geleceğin temeli ve nesil değişimi: Milli takım sadece mevcut turnuva ile sınırlı kalmamalıdır; Behruz Karimov ve Muhammad Hakimov gibi gençleri erken yaşta büyük futbol atmosferine alıştırmak, önümüzdeki 10-15 yıllık istikrarlı savunma hattının garantisi olacaktır;

  • Uluslararası transfer pazarında sıçrama: Yabancı gözlemciler, 16 yaşındaki stoperin milli takıma çağrıldığını duyar duymaz onun her hareketini izlemeye başlar; bu, Özbek futbolcuların Avrupa'nın üst liglerine çıkışını daha da hızlandıracaktır.

Fabio Cannavaro'nun bu cesur kararı, milli takımda gerçek bir profesyonel meritokrasinin (liyakat ve yeteneğe dayalı sistem) hakim olmaya başladığının açık kanıtı oldu.

Sizce Bunyodkor'un 16 yaşındaki savunmacısı Muhammad Hakimov, milli takımın ana kadrosunda yerini sağlamlaştırıp Avrupa'nın dev kulüplerine yol alabilir mi? Fabio Cannavaro'nun yaşa değil, sadece karakter ve beceriye odaklanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarınızı paylaşın ve Özbek futbolunun yeni umuduna adanmış bu sansasyonel makaleyi tüm futbolseverlerle paylaşın!

Muhammad HakimovFabio CannavaroÖzbekistan Milli TakımıBunyodkor AkademiFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Cannavaro İran maçı hakkında konuştu, Shomurodov ise önemli hedefi açıkladıCannavaro İran maçı hakkında konuştu, Shomurodov ise önemli hedefi açıkladıDün 18:51Cannavaro İran maçı öncesi konuştu: Katanec tarzı ve Hakimov'un ilk maçı hakkındaCannavaro İran maçı öncesi konuştu: Katanec tarzı ve Hakimov'un ilk maçı hakkındaDün 21:01Milli takımımız Fergana'ya ulaştı: İran maçı öncesi yıldızlarımız sıcak karşılandıMilli takımımız Fergana'ya ulaştı: İran maçı öncesi yıldızlarımız sıcak karşılandıDün 18:15Cannavaro: «Masharipov’u Dünya Kupası’na götüren tek aptal teknik direktör ben olmalıyım»Cannavaro: «Masharipov’u Dünya Kupası’na götüren tek aptal teknik direktör ben olmalıyım»5 Ağustos 17:23Cannavaro, Dünya Kupası'nda neden üç stoperle oynadığını açıkladıCannavaro, Dünya Kupası'nda neden üç stoperle oynadığını açıkladı5 Ağustos 17:10Cannavaro, Kanada mağlubiyeti sonrası önemli çıkarımlarda bulunduCannavaro, Kanada mağlubiyeti sonrası önemli çıkarımlarda bulundu2 Haziran 11:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?