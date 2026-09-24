Milli takım çağrısı: Fabio Cannavaro Özbek futbolundaki eski tabuları yıktı

Özbekistan milli takımının bir sonraki kampı, sadece taktiksel değişikliklerle değil, aynı zamanda milli futbol tarihinde nadir görülen yeni bir sansasyonla da hatırlanıyor. Milli takımın teknik direktörü ve Altın Top sahibi Fabio Cannavaro, dünya kupasında tüm dünyaya Behruz Karimovu tanıtıp Avrupa'ya gitmesine vesile olduktan sonra, şimdi de bir sonraki büyük keşfi olan Bunyodkor'un sadece 16 yaşındaki stoperi Muhammad Hakimov'u ana kadroya dahil etti. Bu çağrı, Özbek futbolunda şok etkisi yarattı: Çünkü Hakimov, sadece birkaç ay önce akademiden A takıma yükselmişti ve Özbekistan Süper Ligi'nde sadece 7 maçta forma giydi.

Böylece, profesyonel çıkışından sonra milli takıma en kısa sürede çağrılan Özbek futbolcu olarak rekor kırdı. İtalyan uzman, gazetecilerle yaptığı açık görüşmede seçiminin nedenlerini şu şekilde açıkladı: «Hakimov genç olmasına rağmen yüreğinde korku yok ve güçlü bir kişiliğe sahip. Bizim takımımızda genç veya yaşlı diye bir kavram yok! Sabah uyanıp kendi kendime oyuncu seçmiyorum. Şampiyonada kim hak ediyorsa o gelmiştir. Bazıları çağrılmadıysa, bunun kendine göre nedenleri vardır», diye vurguladı. Teknik direktör ayrıca tecrübeli Ikrom Aliboyev için de milli takım kapılarının her zaman açık olduğunu belirterek, temel stratejik hedefin uzun vadeli gelecek ve yeni nesli şekillendirmek olduğunu ifade etti.

Peki, 16 yaşındaki Hakimov milli takım savunmasında sağlam bir yer edinebilecek mi? Cannavaro'nun bu psikolojik devrimi Özbek futboluna nasıl yeni yıldızlar kazandıracak ve Avrupalı gözlemciler neden şimdiden Taşkent'e gözlerini dikti?

«7 maçlık yol, korkusuz karakter ve Avrupa gözlemcilerinin hedefi»: Hakimov keşfinin 5 ana noktası

Fabio Cannavaro'nun bu tarihi kararı ve Muhammad Hakimov hakkındaki en önemli gerçekler:

Rekor seviyede hızlı çağrı: Muhammad Hakimov, Süper Lig'de sadece 7 maça çıkarak milli takım kadrosunda yer buldu;

16 yaşındaki «korkusuz» stoper: Cannavaro, genç yeteneğin yüreğinde zerre kadar korku olmamasını ve güçlü bir psikolojik kişiliğe sahip olmasını ana neden olarak gösterdi;

Eski tabuların yıkılışı: Özbek futbolundaki «daha genç, hazır değil» veya «fiziksel olarak uygun değil» şeklindeki uzun yıllara dayanan sınırlı kalıplara son verildi;

Behruz Karimov'un izinde: Dünya Kupası keşfi olup ardından Avrupa'ya giden Behruz Karimov gibi, Hakimov da Cannavaro seçkisinin yeni meyvesi oldu;

Uluslararası gözlemcilerin kontrolünde: 16 yaşındaki savunmacının milli takıma çağrılması, Avrupalı ve Asyalı büyük kulüplerin gözlemcilerinin dikkatini çekti.

Özbekistan milli takımı: Seçim kriterleri ve Muhammad Hakimov fenomeninin analizi

Eski teknik direktörlük anlayışları ile Fabio Cannavaro'nun getirdiği yeni modern sistemin karşılaştırması:

Göstergeler ve kriterler Önceki dönemlerdeki geleneksel yaklaşım Fabio Cannavaro sistemi (Muhammad Hakimov örneğinde) Futbolcunun yaşına yaklaşım «Daha genç, zamanı gelince çağrılır» «Bizde genç veya yaşlı kavramı yok» — sadece yetenek ve hazırlık Seçimdeki ana kriter Tecrübe, antropometrik göstergeler Sahadaki cesaret, korkusuzluk ve güçlü kişilik Süper Lig'deki tecrübe hacmi Birkaç tam sezon geçirme zorunluluğu 7 kaliteli maç milli takım kapısını açmaya yetti Gençlere güven stratejisi Sadece kamplarda tanışmak için çağırmak Uluslararası düzeyde çıkış ve resmi maçlarda süre vermek İç ortam ve rekabet Dar bir çevrede sürekli 20–22 oyuncu Herkes için açık rekabet (Aliboyev gibilere de fırsat var) Bir sonraki aşama beklentisi İç şampiyona sınırlarında uzun süre kalmak Doğrudan yurt dışı ve Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmek

Futbol ekspertizi ve içeriden analiz: Hakimov'un çağrılması neden tüm Özbek futbolu için bir dönüm noktası?

Spor yorumcuları ve milli futbol analistlerinin sonuçları:

Savunma hattındaki efsanevi bakış: Fabio Cannavaro, futbol tarihinde Altın Top kazanan az sayıdaki stoperden biridir; onun stoper pozisyonu için 16 yaşındaki Hakimov'u seçmesi, bu oyuncuda gerçek dünya çapında bir potansiyel, pozisyon bilgisi ve soğukkanlılık olduğunun en yüksek garantisidir;

Akademi öğrencileri için büyük motivasyon: Bunyodkor akademisinin ürünü olan bir gencin 7 maçta milli takıma yükselmesi Özbekistan'dakibinlerce genç futbolcuya güçlü bir itici güç verir; artık kimse «yaşım küçük diye milli takıma almıyorlar» diye bahane üretemez;

Geleceğin temeli ve nesil değişimi: Milli takım sadece mevcut turnuva ile sınırlı kalmamalıdır; Behruz Karimov ve Muhammad Hakimov gibi gençleri erken yaşta büyük futbol atmosferine alıştırmak, önümüzdeki 10-15 yıllık istikrarlı savunma hattının garantisi olacaktır;

Uluslararası transfer pazarında sıçrama: Yabancı gözlemciler, 16 yaşındaki stoperin milli takıma çağrıldığını duyar duymaz onun her hareketini izlemeye başlar; bu, Özbek futbolcuların Avrupa'nın üst liglerine çıkışını daha da hızlandıracaktır.

Fabio Cannavaro'nun bu cesur kararı, milli takımda gerçek bir profesyonel meritokrasinin (liyakat ve yeteneğe dayalı sistem) hakim olmaya başladığının açık kanıtı oldu.

Sizce Bunyodkor'un 16 yaşındaki savunmacısı Muhammad Hakimov, milli takımın ana kadrosunda yerini sağlamlaştırıp Avrupa'nın dev kulüplerine yol alabilir mi? Fabio Cannavaro'nun yaşa değil, sadece karakter ve beceriye odaklanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarınızı paylaşın ve Özbek futbolunun yeni umuduna adanmış bu sansasyonel makaleyi tüm futbolseverlerle paylaşın!