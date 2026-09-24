Yandex Maps Özbekistan'ın üç büyük şehrinde devrim niteliğinde navigasyonu başlattı

·8·Teknoloji
Yandex Maps Özbekistan'ın üç büyük şehrinde devrim niteliğinde navigasyonu başlattı

Her sürücünün aşina olduğu stresli durumlara son veriliyor: bilmediğiniz bir sokakta veya karmaşık bir çok katlı kavşakta ilerlerken, önünüzde birden fazla yön varken hangi şeritten dönmeniz veya çıkmanız gerektiğini sadece birkaç saniye kala fark ediyorsunuz. Böyle anlarda ani fren yapmak, riskli şerit değiştirmeler veya kural ihlalleri birçok trafik kazasına ve trafik sıkışıklığına yol açıyordu. Artık milyonlarca Özbek sürücünün hayatını kökten kolaylaştıracak yeni bir dijital özellik hayata geçirildi: Yandex Maps uygulaması, Taşkent, Andican ve Namangan şehirlerinin yollarını yüksek detaylı haritalarla resmen kullanıma sundu.

Bu güncellemede sadece genel rota değil, yoldaki kesin hareket şeritleri, çizgiler, çıkış yolları ve güvenlik alanları özel bir hassasiyetle gösteriliyor. Sonuç olarak hizmet, önerilen hareket rotasını çok önceden net bir şekilde belirterek sürücünün gerekli şeride erkenden ve sakin bir şekilde geçmesine olanak tanıyor. Bu karmaşık özelliği hayata geçirmek amacıyla Yandex ekibi, üç büyük şehirde toplam 2.760 kilometrelik yol altyapısını tamamen dijitalleştirdi.

Peki, detaylı navigasyon sürücülere pratikte nasıl yardımcı oluyor, cezalar ve kaza riski ne kadar azalıyor ve sistem hangi bölgelerde tam kapasiteyle çalışıyor?

«Net şeritler, 2.760 km dijitalleştirme ve sakin dönüşler»: Güncellemenin 5 ana noktası

Yandex Maps'in Özbekistan'daki yeni navigasyon özelliği hakkında en önemli gerçekler ve detaylar:

  • Hangi şeritte gidileceği önceden belli: Navigatör, karmaşık yol kavşaklarında gerekli dönüş veya çıkış için sürücüye tam olarak hangi şeridi kullanması gerektiğini gösterir;

  • Ani ve tehlikeli manevralara son: Son saniyede «nereye dönmem gerekiyordu?» şeklindeki karmaşa ve kaza durumlarının önüne geçilir;

  • Yolun her çizgisi ve güvenlik alanı haritada: Uygulamada hareket şeritlerinin yanı sıra ayırıcı çizgiler, viyadük çıkışları ve güvenlik adaları görsel olarak yansıtılmıştır;

  • 2.760 kilometrelik devasa emek: Bu sistemi uygulamak için uzmanlar, üç şehirde 2.760 km'lik yol altyapısını en ince detayına kadar dijitalleştirdi;

  • Kapsama alanları: Taşkent şehrinde yeni harita tüm yollarda tam çalışırken, Andican ve Namangan'da merkezi bölgeleri ve ana büyük otoyolları kapsamaktadır.

Yandex Maps navigasyonu: Geleneksel harita ve yeni detaylı sistem karşılaştırması

Trafik güvenliği ve navigasyon kolaylığının yeni parametrelerinin analizi:

Göstergeler ve imkanlar

Önceki geleneksel navigasyon

Yeni detaylı Yandex Maps sistemi

Rota görünümü

Sadece genel yol çizgisi ve dönüş oku

Her hareket şeridi, ayırıcı çizgi ve alanlar

Şerit seçme zamanı

Son dakikada, doğrudan dönüşün yanında gösterilen

Çok önceden önerilen hareket rotası

Manevra güvenliği

Hızla aniden sola/sağa geçme riski yüksek

Sakin, önceden belirlenmiş şeride akıcı geçiş

Kural ihlali ve ceza riski

Çizgiye basma veya yanlış şeritten dönme ihtimali yüksek

Trafik kurallarına (YHQ) kesin ve hatasız uyum

Taşkent şehrindeki kapsama

Standart sokak haritası

Başkentin TÜM sokakları %100 dijitalleştirildi

Andican ve Namangan'daki kapsama

Ana yolların koordinatları

Merkezi bölgeler ve önemli otoyollar

Toplam dijitalleştirilmiş mesafe

Sadece ana ağ

Üç şehirde tam 2.760 kilometrelik eksiksiz yol ağı

Oto-ekspertiz ve şehircilik analizi: Bu özellik neden trafik sıkışıklığını ve kazaları keskin bir şekilde azaltıyor?

Trafik güvenliği uzmanları ve analistlerin sonuçları:

  • «Ani durma» etkisinin kaybolması: Çok şeritli yollarda sürücü şeridinin yanlış olduğunu geç anladığında, aniden durur veya yan şeritteki araç akışına kaba bir şekilde girmeye çalışır; detaylı harita bu düzensizliğe son vererek akışın tek bir düzende ilerlemesini sağlar;

  • Trafik kameraları ve cezalardan koruma: Son zamanlarda yol çizgilerine basma ve şerit düzenini ihlal etme konusunda otomatik kameraların sayısı arttı; yeni sistem sürücüye izin verilen şeridi önceden göstererek onu istemeden yapılan fazla cezalardan korur;

  • Başkent dışındaki bölgelerin altyapısı: Projenin sadece Taşkent ile sınırlı kalmayıp, vadinin en büyük ve nüfus yoğunluğu yüksek iki merkezi olan Andican ve Namangan'a girmesi, bölgelerdeki ulaşım kültürünün geliştirilmesinde önemli bir rol oynar;

  • Psikolojik rahatlık ve kolaylık: Sürücü yolda dikkati dağılmadan, haritaya bir bakış atarak sonraki hareketini tam olarak planlayabilir — bu, zihinsel gerginliği ve yorgunluğu azaltır.

2.760 kilometrelik yolun dijitalleştirilmesi, Özbekistan şehirlerinde modern «akıllı ulaşım» ve güvenli yol ekosistemi yaratma yolunda büyük bir adım oldu.

Sizce, Yandex Maps'in hangi şeritte durulacağını önceden gösteren bu yeni özelliği, yollardaki trafik sıkışıklığını ve kural ihlallerini azaltmaya ne kadar yardımcı olur? Bilmediğiniz sokaklarda hangi şeride geçeceğinizi bilmeyip zorlandığınız durumlarla sık sık karşılaşıyor musunuz? Kişisel görüş ve deneyimlerinizi yorumlarda bırakın ve tüm sürücü arkadaşlarınız için son derece önemli olan bu faydalı yeniliği onlarla paylaşın!

Yandex MapsTaşkentAndicanNamanganNavigasyon
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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