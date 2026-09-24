Xiaomi evde kafe kalitesinde kahve hazırlayan yeni cihazını tanıttı

Xiaomi, ev ortamında profesyonel seviyede kahve hazırlamak için tasarlanan Mijia Smart Semi-Automatic Italian Coffee Maker Pro yarı otomatik kahve makinesini tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, bu cihaz bağımsız çalışma sistemleri, hassas sıcaklık kontrol mekanizması ve çeşitli süt türleriyle otomatik çalışma yetenekleri ile donatılmış olup fiyatı 520 ABD dolarıdır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni kahve makinesi, iki ayrı pompa ve ısıtma bloğu ile donatılmıştır. Bu yapı sayesinde espresso hazırlama ve süt köpürtme işlemleri birbirine bağlı olmadan aynı anda gerçekleştirilebilir. Bu durum bekleme süresini önemli ölçüde kısaltarak, arka arkaya on fincandan fazla kahve hazırlama imkanı sunar.

Sıcak ve soğuk su için birbirine karışmayan özel ayrı devreler öngörülmüştür. Sıcak devre hızla ısınarak yoğun espresso hazırlamak için tasarlanmışken, düşük sıcaklıklı darbeli ekstraksiyon düşük basınç altında soğuk kahveyi hızla hazırlamaya olanak tanır. Cihazın ana parçalarını kontrol eden beş sensör ve özel bir algoritma, sıcaklık hassasiyetini sağlar.

Sütlü içeceklerin otomatik hazırlanması

Xiaomi mühendisleri sütlü içeceklere özel önem vermişlerdir. Mijia Coffee Maker Pro, normal süt ve bitkisel süt çeşitleri dahil olmak üzere beş farklı süt türünü otomatik olarak köpürtebilir. Kullanıcının sadece gerekli seçeneği belirleyip bardağı yerleştirmesi yeterlidir; makine, buhar çubuğuyla manuel işlem gerektirmeden yoğun ve homojen bir köpük oluşturur.

Hazırlama sürecinde sistem, basıncı gerçek zamanlı olarak kontrol eder ve her türlü sapmayı kaydeder. Ekstraksiyon tamamlandığında, kahve makinesi basınç grafiğini oluşturur ve belirli kahve türüne uygun ayarların değiştirilmesi konusunda önerilerde bulunur.

Esnek ayarlar ve uygulama özellikleri

Ancak cihazın kullanımını tamamen otomatikleştirmek zorunda değilsiniz. Kullanıcı, çekirdek öğütme derecesinden ekstraksiyon sıcaklığına ve süt köpürtmeye kadar dokuz parametreyi bağımsız olarak ayarlayabilir. Ayrıca, kişisel ayarları özel tarifler olarak kaydetme imkanı da mevcuttur.

Parametrelerle deneme yapmak istemeyenler için uygulamada çeşitli kahve türleri ve kavurma dereceleri için yüzlerce bulut tabanlı tarif bulunmaktadır. Seçilen ayarlar tek bir tuşa basılarak kahve makinesine gönderilebilir. Hazır seçenekler arasında hindistan cevizi sütlü latte veya portakallı americano gibi içecekler de yer almaktadır.