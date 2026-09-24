Cristiano Ronaldo eleştirilere kulak asmayıp 1000. golünü kutlamayı hedefliyor

Portekiz milli takımı kaptanı Cristiano Ronaldo, Lizbon'da düzenlenen Portekiz Futbol Zirvesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayarak eleştirilere cevap verdi ve bir sonraki büyük hedeflerinden bahsetti. 39 yaşındaki forvet, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile oynanacak maç öncesinde milli takımdaki atmosfer ve teknik direktör değişiklikleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Profesyonel kariyerinin başladığı Estádio José Alvalade'ye dönmekten bahseden tecrübeli futbolcu, milli takımın onurunu korumaktan hala büyük keyif aldığını vurguladı. ixbt.com ve diğer uluslararası spor kaynaklarına göre Ronaldo, yeni teknik direktör Jorge Jesus'un atanmasını olumlu değerlendirdi ve onun takımı yeni zirvelere taşıyacağına inandığını belirtti.

Gelecek planları ve bininci gol

Futbol dünyasının en önemli konularından biri olan 1000 gol barajına ulaşma meselesine değinen Cristiano, bu hedefi büyük bir tutkuyla istediğini ancak bunun kendisi için bir saplantı haline gelmediğini ifade etti. Ona göre, eğer tarihi bininci golü Portekiz milli takımı formasıyla atmak nasip olursa, bu tüm kariyerinin en parlak zirvesi olacaktır.

Şu anda Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübünde forma giyen golcü, milli takıma sadece ismi için değil, sahada gerçek bir katkı sağlamak ve takıma yardımcı olmak için geldiğini özellikle belirtti. "Buraya fark yaratmak ve takım için faydalı bir varlık olmak için geliyorum" diye ekledi.

Eleştirilere tepki

Son zamanlarda medyada milli takımdaki geleceği ve yaşı hakkında çıkan haberlere Ronaldo gülerek tepki gösterdi. Kendisine yönelik olumsuz haberlere aldırış etmediğini, tüm dikkatini dünyanın dört bir yanındaki taraftarlardan gelen büyük sevgi ve desteğe verdiğini söyledi.

Geleceği hakkında düşüncelerini paylaşan 39 yaşındaki efsane, kariyerinin sonuna yaklaştığının farkında olduğunu ancak her zaman sadece bugünü yaşamayı tercih ettiğini vurguladı. Milli takımın önünde 15 gün içinde 4 zorlu maç olmasına rağmen, takımın bu sınavlara tamamen hazır olduğunu belirtti.