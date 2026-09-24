Brian Riemer, Erling Haaland'ın deneme antrenmanları hakkındaki söylentilere açıklık getirdi

·5·Spor
Brian Riemer, Erling Haaland'ın deneme antrenmanları hakkındaki söylentilere açıklık getirdi

Danimarka Milli Takımı Teknik Direktörü Brian Riemer, UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç ile oynanacak maç öncesinde 2017 yılında Erling Haaland ile ilgili ortaya atılan meşhur iddialara açıklık getirdi. Riemer, o dönemde genç golcünün Kopenhag'daki deneme sürecine katıldığı ve kendisinin onu reddettiği yönündeki söylentileri gülerek yalanladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Ullevaal Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında Brian Riemer, genç Erling'in Danimarka'daki bir haftalık ziyaretinde kendi rolünden bahsetti. O dönemde Norveç Milli Takımı'nın mevcut teknik direktörü Stale Solbakken'in Kopenhag'ın başında olduğu, Brian Riemer'in ise kulübün U19 takımını çalıştırdığı belirtildi.

Tarihi bir deneme ve geçmişin anıları

Stale Solbakken daha önceki bir basın toplantısında, eski yardımcısı Riemer'in yetenekli golcüyü takımda tutmama konusunda hiçbir sorumluluğu olmadığını doğrulamıştı. Brian Riemer, bu olayı futbol dünyasındaki eğlenceli hikayelerden biri olarak nitelendirerek, yıllar önce Haaland ve babası Alf-Inge Haaland'ı ağırladığını hatırladı.

Danimarkalı teknik adam, bugün Erling Haaland'ın dünya çapında bir golcüye dönüşmesini izlemekten duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Kopenhag kulübünü gelecekteki milyonluk kazançlardan mahrum bıraktığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

Önlerinde önemli bir maç var

Riemer'e göre bu sadece güzel bir anekdottan ibaret ve o dönemde oyuncunun kaderi onun elinde değildi. Teknik direktör gülerek, "Kopenhag'ı 200 milyonluk bir transferden mahrum eden kişinin ben olmadığımı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim" diye ekledi.

Danimarka teknik direktörü ayrıca, Oslo'da oynanacak A Ligi açılış maçı öncesinde takımının Haaland önderliğindeki rakibi karşısında sahaya zayıf taraf olarak çıkacağı iddiasını reddetti. Danimarkalı oyuncuların yüksek teknik kapasiteye sahip olduğunu ve deplasmandan üç puanla dönmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Erling HaalandBrian RiemerDanimarkaNorveçUluslar Ligi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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