Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo hakkında ne dedi

·34·Spor
Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo hakkında ne dedi

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında Galler ile oynanacak maçta kaptan Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de başlayacağını doğruladı. Portekiz Futbol Zirvesi'nde konuşan 72 yaşındaki teknik adam, deneyimli golcünün ülke futbolundaki yeri ve küresel etkisi üzerinde durdu. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre, milli takımın yeni teknik direktörü, basında kaptanın kişiliğine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Estadio Jose Alvalade'de oynanacak maç öncesinde Jorge Jesus, Ronaldo'nun sadece sahadaki bir oyuncu değil, aynı zamanda tüm ulusun bir sembolü olduğunu vurguladı.

Küresel etki ve taraftarlar

Deneyimli çalıştırıcı, daha önce Al-Nassr kulübünde birlikte çalıştıkları dönemden çarpıcı bir örnek verdi. Jesus'a göre, Ronaldo'nun oynamadığı bir maçta tribünlerde sadece 3 bin seyirci varken, Hong Kong'daki maçta yıldız oyuncu sahaya çıktığında 55 bin biletin tamamı satıldı ve stadyum doldu.

Buna rağmen teknik direktör, geçmiş hizmetlerin veya yıldız statüsünün her zaman 90 dakika oynama garantisi vermediğini açıkça belirtti. Ona göre, kadroya dahil edilme ve ilk 11'de başlama kararı, gösterilen güncel sportif forma göre verilecek.

Yeni taktiksel yaklaşımlar

Uluslararası arenada Ronaldo ile yeniden bir araya gelen deneyimli teknik adam, milli takımın temelini korurken yeni taktiksel değişiklikler uygulama niyetinde olduğunu ifade etti. Maç içinde saf bir ön libero ve ikinci forvet ile oynamanın avantajlarına değindi.

Portekiz Milli Takımı unvanını koruma mücadelesine başlarken, teknik direktör yarınki maçta kaptandan yine etkili performans ve goller beklediğini gizlemedi. Jorge Jesus sözlerini, "Cris, Portekiz'in sembolüdür. Yarın sahaya çıkacak ve umuyorum ki bir ya da iki gol atacak" diyerek noktaladı.

Portugaliya terma jamoasi oʻz unvonini himoya qilishni boshlar ekan, murabbiy ertangi bahsda sardordan yana bir bor unumli harakatlar va gollar kutishini yashirmadi. "Kris – Portugaliyaning ramzi. Ertaga u maydonga tushadi va umid qilamanki, bitta yoki ikkita gol uradi", deya yakunladi soʻzini Xorxe Jezus.

Cristiano RonaldoJorge JesusPortekizUEFA Uluslar LigiFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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