Astrolab ve Interstellar Mapping Ay'da su kaynakları arıyor

·3·Teknoloji
Astrolab ve Interstellar Mapping Ay'da su kaynakları arıyor

Ay yüzeyinde gelecekte kurulması planlanan Moon Base üssü için stratejik öneme sahip kaynakların arama çalışmaları başladı. Astrolab şirketi, yeraltı kaynaklarının haritalanması konusunda uzmanlaşmış Interstellar Mapping ile resmi bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu ortak girişim, NASA'nın gelecekteki uzay programlarına kapsamlı hazırlık yapmayı ve doğal rezervleri doğru bir şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un verilerine göre, Interstellar Mapping uzmanları Ay toprağının alt katmanlarını derinlemesine analiz edecek. Temel görevleri, hidrojen içeren uçucu maddelerin ve buz katmanlarının bulunma olasılığının en yüksek olduğu bölgeleri tespit etmektir. Belirtmek gerekir ki bu deney, söz konusu şirket için ticari amaçlı ay operasyonlarıyla çalışma konusunda atılan ilk pratik adımdır.

Bilimsel yaklaşım ve arama süreci

Ay'da su kaynaklarını bulma çalışmaları, sadece en soğuk veya karanlık bölgeleri seçmekle sınırlı kalmıyor. Interstellar Mapping CEO'su Andrew Hazelton'ın açıkladığına göre, yüzey altındaki termal süreçleri derinlemesine anlamak, su ve buzun nerede uzun süre korunduğunu belirlemede belirleyici bir rol oynuyor.

Elde edilen analitik veriler, Astrolab şirketinin FLIP (FLEX Lunar Innovation Platform) adlı modern gezgini için ana rota görevi görecek. Bu akıllı cihaz, belirtilen koordinatlar boyunca hareket ederek bilimsel analizler için toprak örneği alma kapasitesine sahip olacak.

Gelecek planları ve uzay perspektifleri

Şu anda projenin en önemli aşamalarından biri olan uçuş öncesi hazırlık süreçleri tamamlanıyor. Gezginin Ay'ın güney kutbuna başarılı bir şekilde ulaşması için Astrobotic şirketinin Griffin-1 iniş modülü seçildi. Bu görevin NASA'nın CLPS programı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanıyor ve bu yılın Kasım ayına hedefleniyor.

Uzmanlara göre, Ay yüzeyinde bulunacak su sadece bilimsel bir ilgi uyandırmakla kalmayacak, aynı zamanda stratejik bir hammadde işlevi görecek. Gelecekte bu kaynaklar, uzay araçlarının Mars'a ve diğer uzak gezegenlere uçmadan önce doğrudan yakıt ikmali yapması için kullanılacak. Sonuç olarak, Ay üssünün insanlığın derin uzaydaki ana «aktarma merkezi» haline gelmesi bekleniyor.

AstrolabInterstellar MappingAy'da SuNASAUzay Teknolojileri
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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