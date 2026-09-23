Uluslararası diplomasi ve Orta Doğu siyaseti arenasında dünya basınının dikkatini çeken yeni bir açıklama yapıldı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, New York'ta prestijli Atlantic Council (Atlantik Konseyi) tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, eski ABD Başkanı Donald Trump ile işgal altındaki Golan Tepeleri meselesi üzerine yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı.

Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıma yönündeki tutumuna yanıt olarak Suriyeli lider, ona yönelttiği beklenmedik ve kinayeli teklifi şöyle hatırlattı: «Golan Tepeleri'nin İsrail egemenliği altında olduğunu söylediğinde ona şunu dedim: Neden New Jersey'i İsraillilere vermiyorsunuz? Golan Tepeleri size ait değil ama New Jersey sizin. Bildiğim kadarıyla orada Trump'a oy vermeyen çok sayıda demokrat var. O halde orayı İsraillilere verse fena olmazdı. En azından orası ona ait bir toprak, ancak Golan Tepeleri Başkan Trump'ın değil».

Eş-Şara'nın bu açıklaması, Şam'ın ilhak edilen bölgeler konusundaki egemenlik meselesinde taviz vermeyeceğini ve her türlü dış baskıya karşı kararlı bir duruş sergilediğini bir kez daha gösterdi. Peki, Suriye liderinin bu keskin diplomatik kinayesi Washington ve Tel Aviv'de nasıl yankılanacak, Golan Tepeleri konusundaki uluslararası hukuk normları nasıl işleyecek ve bu açıklama bölgedeki barış müzakerelerini nasıl etkileyecek?

«New Jersey teklifi, demokratlar ve Golan egemenliği»: Açıklamanın 5 temel noktası

Ahmed eş-Şara'nın Atlantik Konseyi'ndeki konuşmasından önemli başlıklar:

Trump ile görüşmenin ifşası: Suriye Devlet Başkanı, Donald Trump ile Golan Tepeleri konusunda bizzat tartıştığını açıkladı;

New Jersey'i verme teklifi: Eş-Şara, Trump'a başka bir devletin toprağını değil, ABD'nin kendi eyaletini İsrail'e vermesini teklif etti;

ABD iç siyasetine kinaye: Suriye lideri, New Jersey'de Trump'a oy vermeyen çok sayıda demokrat olduğunu vurgulayarak bu teklifi siyasi bir mizahla gerekçelendirdi;

«Golan Tepeleri Trump'ın değil»: Şam yönetimi, Golan topraklarının sadece Suriye'ye ait olduğunu ve ABD başkanının bu topraklar üzerinde bir hakkı olmadığını vurguladı;

New York'taki açık kürsü: Bu sert ifadeler, ABD'nin etkili düşünce kuruluşlarından biri olan Atlantic Council izleyicileri önünde dile getirildi.

Golan Tepeleri ve bölgesel egemenlik tartışması: Pozisyonların karşılaştırılması

Bu jeopolitik meselede tarafların tutumu ve yaklaşımları:

Kriterler ve taraflar Donald Trump ve ABD pozisyonu Ahmed eş-Şara ve Suriye pozisyonu Bölgesel statüye bakış İsrail egemenliğini tek taraflı tanıma BM tarafından tanınan Suriye'nin ayrılmaz parçası Toprakları paylaştırma yetkisi Dış politika kararlarıyla destekleme «Başka devletin toprağını vermeye kimsenin hakkı yok» Diplomatik argüman İsrail güvenliği ve stratejik kontrol ihtiyacı «Eğer toprak lazımsa, ABD kendi eyaleti olan New Jersey'i versin» İç siyasete bağımlılık Seçim vaatleri ve lobicilik çıkarları New Jersey'deki demokrat seçmen örneği üzerinden kinaye Nihai şart Mevcut ilhak durumunu korumak İsrail ordusunun 1974 hattına tamamen çekilmesi

Jeopolitik ve uluslararası diplomasi uzmanlığı: Bu açıklama neden ses getirdi?

Uluslararası siyaset analistleri ve şarkiyatçıların sonuçları:

Klasik diplomasi sınırlarının aşılması: Suriye Devlet Başkanı'nın doğrudan ABD topraklarında, etkili uzmanlar huzurunda Beyaz Saray'ın eski başkanını açık bir mizah ve mantıksal kinaye ile köşeye sıkıştırması alışılmadık bir diplomatik hamledir;

Uluslararası hukuk normlarına vurgu: Eş-Şara, «New Jersey sizinki, Golan ise sizin değil» diyerek BM Güvenlik Konseyi kararlarını hatırlattı; hiçbir devlet, başka bir bağımsız devletin yasal toprağını üçüncü bir tarafa hediye edemez;

Şam'ın bağımsız sesi: Bu çıkış, Suriye'nin yeni yönetiminin Batılı siyasetçilerle diyalogda boyun eğen değil, eşit haklara sahip ve sert tartışmalar yürütebilen bir kapasiteye sahip olduğunu gösterdi;

ABD iç kamuoyuna sinyal: Trump ile demokratlar arasındaki gerilimi diplomatik bir argümana dönüştürmek, ABD medyasında konunun daha fazla işlenmesine ve Golan sorununun yeniden gündeme gelmesine hizmet ediyor.

Ahmed eş-Şara'nın bu açıklaması, Orta Doğu'daki bölgesel çatışmaların uluslararası arenada daha uzun süre en sıcak tartışma konusu olmaya devam edeceğini gösteriyor.

Sizce Ahmed eş-Şara'nın Donald Trump'a New Jersey konusunda verdiği cevap uluslararası hukuk açısından ne kadar temelli? Golan Tepeleri konusundaki gerilim yakın yıllarda barışçıl yollarla çözülebilir mi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda belirtin ve büyük jeopolitiğin perde arkasını aralayan bu özel makaleyi herkesle paylaşın!