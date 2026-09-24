46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda 8. Tur Başlıyor: Tüm Eşleşmelerin Analizi

·7·Spor
46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda 8. Tur Başlıyor: Tüm Eşleşmelerin Analizi

Semerkant'ın ev sahipliği yaptığı 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda mücadele en kritik ve belirleyici aşamaya girdi: Bugün, turnuvanın liderlerini belirleyecek olan dünya çapındaki 8. tur karşılaşmaları oynanacak. Özellikle dünya satranç camiasının tüm dikkati, Özbekistan ana milli takımının (siyah taşlarla) Avrupa'nın en disiplinli ve sağlam takımlarından biri olan Almanya (beyaz taşlarla) ile karşı karşıya geleceği erkekler birinci masaya çevrilmiş durumda.

Bir önceki turda Fransa ile 2:2 berabere kalarak gerçek bir cesaret örneği sergileyen ikinci takımımız «Özbekistan-2» ise bu kez bir başka dünya devi İngiltere ile karşılaşacak. Üçüncü erkek takımımız («Özbekistan-3») ise yetenekli İsviçre takımıyla mücadele edecek.

Kadınlar kategorisinde de takımlarımızı çok sorumlu ve ciddi sınavlar bekliyor: 7. turda Slovenya'yı 3,5:0,5'lik skorla mağlup eden ana kadın takımımız (Özbekistan-1), Avrupa'nın güçlü temsilcisi Hollanda'ya karşı hamle yaparken, Özbekistan-2 kadın takımı Küba ile, Özbekistan-3 takımı ise Jamaika temsilcileriyle güçlerini sınayacak. Ayrıca yan masalarda Hindistan — Azerbaycan, ABD — Sırbistan ve Fransa — İran gibi merkezi karşılaşmalar da izlenecek.

Peki, Nodirbek Abdusattorov liderliğindeki gençlerimiz Almanya'nın demir savunmasını kırabilecek mi, gençlerimiz İngiltere'yi durdurabilecek mi ve kızlarımız Hollanda engelini nasıl aşacak?

«Almanya engeli, İngiltere sınavı ve Hollanda düellosu»: 8. turun 5 ana noktası

Semerkant'taki 8. turun resmi eşleşmelerinden en önemli gerçekler ve detaylar:

  • Birinci masadaki merkezi savaş: Özbekistan erkekler ana milli takımı, turnuva tablosunda önemli bir konumda bulunan Almanya ile siyah taşlarla karşılaşacak;

  • Özbekistan-2 için İngiliz sınavı: Sansasyon yaratmaya devam eden ikinci kadromuz, dünyanın en güçlü okullarından biri olan İngiltere'ye karşı hamle yapacak;

  • Özbekistan-3'ün puan toplama şansı: Üçüncü erkek milli takımımız İsviçre ile güçlerini sınayacak;

  • Kadınların Hollanda'ya karşı amansız mücadelesi: Afruza Hamdamova ve Gulruhbegim Tohirjonova liderliğindeki kızlarımız, güçlü Hollanda'yı test edecek;

  • Uluslararası devlerin karşı karşıya gelmesi: Tur kapsamında Hindistan — Azerbaycan ve ABD — Sırbistan gibi kıtasal derbiler yaşanacak.

Semerkant-2026: 8. turun resmi eşleşmeleri ve maç takvimi (Pairings Round 8)

Erkekler ve kadınlar kategorisindeki tüm milli takımlarımızın resmi rakiplerinin analizi:

Kategori ve Masalar

Beyaz taşlarla (Team White)

Siyah taşlarla (Team Black)

Maçın temel önemi

Erkekler: 1. masa

Almanya (Germany)

Özbekistan (Uzbekistan)

Turnuva liderliği ve şampiyonluk yolundaki ana maç

Erkekler: 2. masa

İngiltere (England)

Özbekistan-2 (Uzbekistan 2)

Gençlerimizin İngiliz büyükustalarla süper karşılaşması

Erkekler: 3. masa

Özbekistan-3 (Uzbekistan 3)

İsviçre (Switzerland)

Takım puanlarını maksimize etme fırsatı

Erkekler: Diğer merkezi maçlar

Hindistan, ABD, Çin, Fransa

Azerbaycan, Sırbistan, Polonya, İran

Olimpiyat madalya mücadelesinin merkezi savaşları

Kadınlar: 1. masa

Hollanda (Netherlands)

Özbekistan (Uzbekistan)

Top-10 elitine doğru önemli bir adım

Kadınlar: 2. masa

Küba (Cuba)

Özbekistan-2 (Uzbekistan 2)

Latin Amerika'nın deneyimli temsilcilerine karşı mücadele

Kadınlar: 3. masa

Jamaika (Jamaica)

Özbekistan-3 (Uzbekistan 3)

Gelecek vaat eden genç kızlarımız için uygun fırsat

Kadınlar: Diğer merkezi maçlar

Kazakistan, Gürcistan, Bulgaristan

Hindistan, Çin, Moğolistan

Kadın satrancındaki küresel favorilerin karşılaşması

Satranç uzmanlığı ve taktik analiz: 8. tur neden madalyaların kaderini belirleyecek?

Uluslararası büyükustaların ve uzmanların sonuçları:

  • Almanya'nın pragmatik stili: Alman satranç oyuncuları derin açılış hazırlığı ve hatasız oyun sonu ile öne çıkıyor; onlara karşı siyah taşlarla oynamak Abdusattorov, Sindarov ve Yakubboyev'den yüksek soğukkanlılık gerektiriyor;

  • «Özbekistan-2»nin sansasyonel ruh hali: Fransa'yı 2:2 ile durduran ikinci takımımız zihinsel olarak üst düzeyde şekillendi; İngiltere'ye karşı maç, dünya elitindeki yerlerini bir kez daha kanıtlayacak;

  • Kadın milli takımımızın hücum potansiyeli: Slovenya karşısında alınan 3,5 puanlık galibiyet, Hollanda'ya karşı maçta da kızlarımıza büyük güven veriyor;

  • Turnuva ekvatorunu geçen aşama: 8. ve 9. turlar Olimpiyatın en zorlu virajlarıdır; bu aşamada kazanılan her yarım puan (beraberlik) bile sonunda altın madalyanın sahibini belirleyebilir.

Semerkant maçları sadece ülkemiz için değil, tüm dünya satranç severleri için unutulmaz, şiddetli ve tarihi mücadeleler sunuyor.

Sizce Özbekistan erkekler ana takımı Almanya'yı kaç kaç yener? Kızlarımızın Hollanda engelini başarıyla geçip madalya bölgesine girebileceğine inanıyor musunuz? Kişisel tahminlerinizi ve dileklerinizi yorumlarda bırakın ve milli takımlarımıza adanmış bu önemli analiz makalesini tüm satranç severlerle paylaşın!

Semerkant 2026Satranç OlimpiyatıÖzbekistan Satranç TakımıAlmanya Satranç Takımıİngiltere Satranç Takımı
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Olimpiyat ateşi Semerkant'a doğru yola çıktı: Anand, kutsal meşaleyi Sindarov'a devrettiOlimpiyat ateşi Semerkant'a doğru yola çıktı: Anand, kutsal meşaleyi Sindarov'a devretti15 Eylül 07:49“Oğlum olursa adını Nodirbek koyacağım”: Ünlü İngiliz büyükustadan sansasyonel itiraf“Oğlum olursa adını Nodirbek koyacağım”: Ünlü İngiliz büyükustadan sansasyonel itirafDün 22:42Semerkant'ta zafer ve drama: Özbekistan erkek millî takımı 1. sıraya yükseldiSemerkant'ta zafer ve drama: Özbekistan erkek millî takımı 1. sıraya yükseldi21 Eylül 10:2446. Satranç Olimpiyatı 4. Tur: Özbekistan Milli Takımlarının Bugünkü Rakipleri Kimler?46. Satranç Olimpiyatı 4. Tur: Özbekistan Milli Takımlarının Bugünkü Rakipleri Kimler?19 Eylül 10:48Olimpiyat Lideri Özbekistan 1.lik İçin Çin'e Karşı: 7. Turun Tüm EşleşmeleriOlimpiyat Lideri Özbekistan 1.lik İçin Çin'e Karşı: 7. Turun Tüm EşleşmeleriDün 12:21Özbekistan Hindistan'ı dize getirdi, İspanya hezimete uğradı: 6. turun tüm sonuçlarıÖzbekistan Hindistan'ı dize getirdi, İspanya hezimete uğradı: 6. turun tüm sonuçları22 Eylül 01:02
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?