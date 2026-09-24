46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda 8. Tur Başlıyor: Tüm Eşleşmelerin Analizi

Semerkant'ın ev sahipliği yaptığı 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda mücadele en kritik ve belirleyici aşamaya girdi: Bugün, turnuvanın liderlerini belirleyecek olan dünya çapındaki 8. tur karşılaşmaları oynanacak. Özellikle dünya satranç camiasının tüm dikkati, Özbekistan ana milli takımının (siyah taşlarla) Avrupa'nın en disiplinli ve sağlam takımlarından biri olan Almanya (beyaz taşlarla) ile karşı karşıya geleceği erkekler birinci masaya çevrilmiş durumda.

Bir önceki turda Fransa ile 2:2 berabere kalarak gerçek bir cesaret örneği sergileyen ikinci takımımız «Özbekistan-2» ise bu kez bir başka dünya devi İngiltere ile karşılaşacak. Üçüncü erkek takımımız («Özbekistan-3») ise yetenekli İsviçre takımıyla mücadele edecek.

Kadınlar kategorisinde de takımlarımızı çok sorumlu ve ciddi sınavlar bekliyor: 7. turda Slovenya'yı 3,5:0,5'lik skorla mağlup eden ana kadın takımımız (Özbekistan-1), Avrupa'nın güçlü temsilcisi Hollanda'ya karşı hamle yaparken, Özbekistan-2 kadın takımı Küba ile, Özbekistan-3 takımı ise Jamaika temsilcileriyle güçlerini sınayacak. Ayrıca yan masalarda Hindistan — Azerbaycan, ABD — Sırbistan ve Fransa — İran gibi merkezi karşılaşmalar da izlenecek.

Peki, Nodirbek Abdusattorov liderliğindeki gençlerimiz Almanya'nın demir savunmasını kırabilecek mi, gençlerimiz İngiltere'yi durdurabilecek mi ve kızlarımız Hollanda engelini nasıl aşacak?

«Almanya engeli, İngiltere sınavı ve Hollanda düellosu»: 8. turun 5 ana noktası

Semerkant'taki 8. turun resmi eşleşmelerinden en önemli gerçekler ve detaylar:

Birinci masadaki merkezi savaş: Özbekistan erkekler ana milli takımı, turnuva tablosunda önemli bir konumda bulunan Almanya ile siyah taşlarla karşılaşacak;

Özbekistan-2 için İngiliz sınavı: Sansasyon yaratmaya devam eden ikinci kadromuz, dünyanın en güçlü okullarından biri olan İngiltere'ye karşı hamle yapacak;

Özbekistan-3'ün puan toplama şansı: Üçüncü erkek milli takımımız İsviçre ile güçlerini sınayacak;

Kadınların Hollanda'ya karşı amansız mücadelesi: Afruza Hamdamova ve Gulruhbegim Tohirjonova liderliğindeki kızlarımız, güçlü Hollanda'yı test edecek;

Uluslararası devlerin karşı karşıya gelmesi: Tur kapsamında Hindistan — Azerbaycan ve ABD — Sırbistan gibi kıtasal derbiler yaşanacak.

Semerkant-2026: 8. turun resmi eşleşmeleri ve maç takvimi (Pairings Round 8)

Erkekler ve kadınlar kategorisindeki tüm milli takımlarımızın resmi rakiplerinin analizi:

Kategori ve Masalar Beyaz taşlarla (Team White) Siyah taşlarla (Team Black) Maçın temel önemi Erkekler: 1. masa Almanya (Germany) Özbekistan (Uzbekistan) Turnuva liderliği ve şampiyonluk yolundaki ana maç Erkekler: 2. masa İngiltere (England) Özbekistan-2 (Uzbekistan 2) Gençlerimizin İngiliz büyükustalarla süper karşılaşması Erkekler: 3. masa Özbekistan-3 (Uzbekistan 3) İsviçre (Switzerland) Takım puanlarını maksimize etme fırsatı Erkekler: Diğer merkezi maçlar Hindistan, ABD, Çin, Fransa Azerbaycan, Sırbistan, Polonya, İran Olimpiyat madalya mücadelesinin merkezi savaşları Kadınlar: 1. masa Hollanda (Netherlands) Özbekistan (Uzbekistan) Top-10 elitine doğru önemli bir adım Kadınlar: 2. masa Küba (Cuba) Özbekistan-2 (Uzbekistan 2) Latin Amerika'nın deneyimli temsilcilerine karşı mücadele Kadınlar: 3. masa Jamaika (Jamaica) Özbekistan-3 (Uzbekistan 3) Gelecek vaat eden genç kızlarımız için uygun fırsat Kadınlar: Diğer merkezi maçlar Kazakistan, Gürcistan, Bulgaristan Hindistan, Çin, Moğolistan Kadın satrancındaki küresel favorilerin karşılaşması

Satranç uzmanlığı ve taktik analiz: 8. tur neden madalyaların kaderini belirleyecek?

Uluslararası büyükustaların ve uzmanların sonuçları:

Almanya'nın pragmatik stili: Alman satranç oyuncuları derin açılış hazırlığı ve hatasız oyun sonu ile öne çıkıyor; onlara karşı siyah taşlarla oynamak Abdusattorov, Sindarov ve Yakubboyev'den yüksek soğukkanlılık gerektiriyor;

«Özbekistan-2»nin sansasyonel ruh hali: Fransa'yı 2:2 ile durduran ikinci takımımız zihinsel olarak üst düzeyde şekillendi; İngiltere'ye karşı maç, dünya elitindeki yerlerini bir kez daha kanıtlayacak;

Kadın milli takımımızın hücum potansiyeli: Slovenya karşısında alınan 3,5 puanlık galibiyet, Hollanda'ya karşı maçta da kızlarımıza büyük güven veriyor;

Turnuva ekvatorunu geçen aşama: 8. ve 9. turlar Olimpiyatın en zorlu virajlarıdır; bu aşamada kazanılan her yarım puan (beraberlik) bile sonunda altın madalyanın sahibini belirleyebilir.

Semerkant maçları sadece ülkemiz için değil, tüm dünya satranç severleri için unutulmaz, şiddetli ve tarihi mücadeleler sunuyor.

Sizce Özbekistan erkekler ana takımı Almanya'yı kaç kaç yener? Kızlarımızın Hollanda engelini başarıyla geçip madalya bölgesine girebileceğine inanıyor musunuz? Kişisel tahminlerinizi ve dileklerinizi yorumlarda bırakın ve milli takımlarımıza adanmış bu önemli analiz makalesini tüm satranç severlerle paylaşın!