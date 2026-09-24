Hubble Uzay Teleskobu Dünya çevresindeki 200 bininci turunu tamamladı

·5·Teknoloji
Hubble Uzay Teleskobu Dünya çevresindeki 200 bininci turunu tamamladı

Efsanevi Hubble Uzay Teleskobu, Dünya çevresindeki 200.000'inci turunu tamamlayarak dünya bilimi için önemli bir tarihi sonuca imza attı. 36 yıldır aralıksız çalışan bu eşsiz cihaz, insanlık tarihindeki en verimli bilimsel araçlardan biri olmaya devam ediyor ve evrenin keşfinde paha biçilmez hizmetler sunuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, uzay aracı faaliyetleri süresince 8 milyar kilometreden fazla mesafe kat etti ve 1,7 milyondan fazla bilimsel gözlem gerçekleştirdi. Teleskop, 200 bininci yubile turunu evrenin genişleme hızını, yani Hubble sabiti değerini ölçmeye adadı.

Bilimsel araştırmalar ve yeni görevler

Günümüzde Hubble, 2025 yılında James Webb Uzay Teleskobu tarafından keşfedilen Athena süpernovasını gözlemlemeye devam ediyor. Bu yıldız patlamasından gelen ışık, kütleçekimsel mercek görevi gören MACS J0417 galaksi kümesinden geçerek aynı olayın birden fazla görüntüsünü oluşturuyor.

Bilim insanları, Athena'nın tekrar görünmesini 2027 Mart ayına kadar bekliyor. Bu görünümler arasındaki süreyi hassas bir şekilde ölçmek, mercek görevi gören kümenin kütle dağılım haritasını çıkarmayı ve evrenin genişleme hızı gibi temel parametreleri netleştirmeyi sağlıyor.

Modern teleskoplarla iş birliği ve yüksek talep

İleri yaşına rağmen Hubble, benzersiz avantajlarını koruyor. Ultraviyole ve optik aralıklarda çalışması, James Webb ve yakın zamanda fırlatılan Nancy Grace Roman teleskoplarının kızılötesi gözlemlerini mükemmel bir şekilde tamamlıyor. 1990 yılında uzaya fırlatılan cihaz, Güneş Sistemi nesnelerinden en uzak galaksilere kadar gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

Uzmanlar, astronomi camiasının bu teleskoba olan ilgisinin her geçen yıl arttığını belirtiyor. Günümüzde bilim insanları tarafından gözlem süresi için yapılan başvuruların mevcut kapasitenin tam 7 katı olması, teleskobun bilimsel değerinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. NASA'nın resmi sitesi üzerinden ise Hubble'ın güncel gözlemlerini gerçek zamanlı olarak takip etme imkanı devam ediyor.

HubbleUzayAstronomiNASABilim
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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