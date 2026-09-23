700 yıl önce sular altında kalan şehrin sırları açığa çıkıyor

Büyük Britanyakıyılarında, yaklaşık 700 yıl önce Kuzey Denizi'nin sularına gömülen orta çağ kasabası Shipden'in izleri bulundu. Dalgıçlar, Norfolk bölgesindeki Cromer sahilinden birkaç yüz metre açıkta, insan yapımı 25 gizemli nesneyi tespit ederek görüntüledi. Bu gelişme Jam Press tarafından duyuruldu.

Deniz tabanında bulunan çakmak taşından inşa edilmiş yapıların 14. yüzyıla ait olduğu belirtiliyor. Araştırmacılar, bunların antik barajlar, bir iskelenin parçası veya diğer kıyı yapıları olabileceğini düşünüyor.

Shipden yerleşimi, 14. yüzyıl boyunca yavaş yavaş Kuzey Denizi suları altında kaldı. 1362 yılında meydana gelen şiddetli bir fırtına ise kasabanın kıyı şeridini neredeyse tamamen yok etti.

Britanyalı dalgıçlar, batık şehrin kalıntılarını ilk kez detaylı bir şekilde görüntüleyerek bunlardan dijital 3D modeller oluşturdu. Bu çalışma, uzmanların deniz altında korunan yapıları daha iyi incelemelerine olanak tanıyor.

Bulgular, bir başka ünlü efsaneye de ışık tuttu. Cromer halkı arasında, Church Rock yani "Kilise Kayası"nın altında Aziz Petrus Kilisesi'nin saklı olduğuna dair uzun yıllardır anlatılan hikayeler bulunuyordu.

Ancak dalgıçların tespit ettiği nesnenin bir kilise değil, orta çağdan kalma bir kıyı savunma yapısının parçası olabileceği ortaya çıktı. Bu durum, ünlü efsanenin gerçeği yansıtmayabileceği ihtimalini güçlendirdi.

"Cromer'da büyüyen hepimiz Church Rock hakkındaki hikayeleri dinleyerek büyüdük. Bu nedenle efsanenin yanlış olabileceğini anlamak büyük bir adım. Şu anda orta çağ belgelerini inceliyor ve bunları deniz tabanından çıkarılan nesnelerle karşılaştırıyoruz. Henüz kesin sonuçlar değil, sadece tahminler yürütüyoruz," dedi Cromer Müzesi Dostları Derneği Başkanı ve proje direktörü Peter Stibbons.

Bu bölgenin tarihinde bir başka ilginç olay daha var. 1888 yılında "Victoria" adlı turistik gemi, su altındaki bir kayaya çarparak kaza yaptı. Daha sonra gemi enkazı, kayanın bir kısmıyla birlikte patlatıldı. Bunun amacı, gemi trafiğini engelleyebilecek bir bariyeri ortadan kaldırmaktı.

Ancak bu çalışmalar sırasında değerli arkeolojik nesnelerin de zarar görmüş olma ihtimali bulunuyor.

"İlk ilgimiz, Victoria gemisinin kalıntılarını bulma olasılığıyla ilgiliydi. Ancak Cromer topluluğunun Shipden tarihini daha iyi anlamasına yardımcı olmamız bizim için büyük bir başarı oldu. Belki de Church Rock aslında bir kıyı savunma yapısıydı. Bu yüzden kilisenin kendisini arama çalışmaları devam edecek," dedi kıdemli dalgıç Nick Schiller.

Araştırmalar, Ulusal Piyango Miras Fonu'nun desteğiyle Alfred Savin projesi kapsamında yürütülüyor. Dalış sezonu şimdilik sona ermiş olsa da, bilim insanları araştırmalara 2027 yılında devam etmeyi planlıyor.

Bulunan arkeolojik materyaller ve oluşturulan 3D modeller, Cromer Müzesi'nde sergilenmek ve internet üzerinden halka sunulmak üzere hazırlanıyor.

Daha önce İskoçya kıyılarında da su altında kalan değerli bulgulara sahip bir geminin tespit edildiği bildirilmişti. İngiltere ve İskoçya Kralı I. Charles'a ait olan bu gemi 1633 yılında batmış olup, içindeki kraliyet eşyaları ve sanat eserleriyle birlikte buluntunun toplam değerinin 1 milyar dolardan fazla olabileceği belirtilmişti.