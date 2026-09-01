Pezeşkiyan Kırgız gençlere 100'er avro verdi: Nedeni belli oldu (video)

·3·Dünya
Pezeşkiyan Kırgız gençlere 100'er avro verdi: Nedeni belli oldu (video)

Manas Uluslararası Havalimanı'nda İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı karşılayan Kırgız gençler için sıradan bir karşılama töreni, beklenmedik bir şekilde unutulmaz bir olaya dönüştü.

Cumhurbaşkanı, hediyelerine karşılık olarak gençlere zarflar verdi. Zarfların içinde ne olduğu ise daha sonra ortaya çıktı.

Havalimanında ne yaşandı?

31 Ağustos'ta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, çalışma ziyareti için Kırgızistan'a geldi. Kendisini Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Adilbek Kasımaliyev karşıladı.

Havalimanındaki karşılama törenine Kırgız gençler de katıldı.

Gençler, İran liderine VI. Dünya Göçebe Oyunları'nın resmi maskotu olan kar leoparı şeklinde bir peluş oyuncak hediye ettiler.

Cumhurbaşkanı hediyeye nasıl karşılık verdi?

Pezeşkiyan gençlere zarflar verdi. Başlangıçta içinde ne olduğu açıklanmadı.

Ancak daha sonra her bir zarfın içinde 100'er avro olduğu ortaya çıktı. Bu durum Kırgız basınında yer aldı.

Gençler İran Cumhurbaşkanı'na ulusal bir sembol haline gelen maskotu hediye etti, Pezeşkiyan ise onlara kişisel hediyesiyle karşılık verdi.

Cumhurbaşkanına ne hediye edildi?

Havalimanında yabancı heyet başkanlarına VI. Dünya Göçebe Oyunları'nın maskotu olan Batay isimli kar leoparı oyuncağı takdim ediliyor.

Kırgız hükümetinin verilerine göre, kar leoparı ülkenin ulusal sembollerinden biri ve VI. Dünya Göçebe Oyunları'nın resmi maskotudur.

Maskotun ismi, 'ba' (leopar) ve 'tay' (dayanak) anlamlarına gelen hecelerden oluşmaktadır. Gücü, özgürlüğü, içsel istikrarı ve ulusal köklerle bağı temsil eder.

Pezeşkiyan Kırgızistan'a neden geldi?

İran Cumhurbaşkanı'nın ziyareti sadece Dünya Göçebe Oyunları ile sınırlı değil.

Mesud Pezeşkiyan'ın Bişkek'te:

  • Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi toplantısında;

  • 'ŞİÖ Plus' formatındaki üst düzey toplantıda;

  • VI. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreninde

yer alması planlanıyor.

Bu olayın dikkat çeken yanı nedir?

Havalimanındaki kısa diyalog, resmi ziyaretin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Bir tarafta Kırgızistan'ın ulusal sembolü olan Batay oyuncağı, diğer tarafta ise İran Cumhurbaşkanı'nın gençlere verdiği zarflar vardı.

Zarflar açıldıktan sonra içlerinde 100'er avro olduğunun öğrenilmesi olaya olan ilgiyi daha da artırdı.

Böylece Pezeşkiyan'ın Kırgızistan ziyareti, sadece siyasi görüşmelerle değil, havalimanındaki samimi hediyeleşme ile de akıllarda kaldı.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Mısır çölünün altında 70 milyon yıllık köpek balığı dünyası keşfedildiMısır çölünün altında 70 milyon yıllık köpek balığı dünyası keşfedildiDün, 23:56Bilim insanları narvalin 3 metrelik "boynuzunun" sırrını çözdüBilim insanları narvalin 3 metrelik "boynuzunun" sırrını çözdüDün, 23:49Yapay Zeka Balinaların Ne Dediğini Yakında Çözecek mi?Yapay Zeka Balinaların Ne Dediğini Yakında Çözecek mi?Dün, 23:22«Savaşı durdurun!» Narendra Modi Bişkek'te Putin'in yüzüne neler söyledi?«Savaşı durdurun!» Narendra Modi Bişkek'te Putin'in yüzüne neler söyledi?Dün, 22:16Vatandaş 18,5 kg gümüş hazine buldu: Danimarka tarihindeki rekorVatandaş 18,5 kg gümüş hazine buldu: Danimarka tarihindeki rekorDün, 21:4622 yaşındaki kulak tıkanıklığı şikayeti olan kadında beklenmedik kanser teşhisi22 yaşındaki kulak tıkanıklığı şikayeti olan kadında beklenmedik kanser teşhisiDün, 18:22
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar
Elektrik direğine tırmanan dev yılan elektrik çarpması sonucu öldü
Elektrik direğine tırmanan dev yılan elektrik çarpması sonucu öldü