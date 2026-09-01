Pezeşkiyan Kırgız gençlere 100'er avro verdi: Nedeni belli oldu (video)

Manas Uluslararası Havalimanı'nda İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı karşılayan Kırgız gençler için sıradan bir karşılama töreni, beklenmedik bir şekilde unutulmaz bir olaya dönüştü.

Cumhurbaşkanı, hediyelerine karşılık olarak gençlere zarflar verdi. Zarfların içinde ne olduğu ise daha sonra ortaya çıktı.

Havalimanında ne yaşandı?

31 Ağustos'ta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, çalışma ziyareti için Kırgızistan'a geldi. Kendisini Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Adilbek Kasımaliyev karşıladı.

Havalimanındaki karşılama törenine Kırgız gençler de katıldı.

Gençler, İran liderine VI. Dünya Göçebe Oyunları'nın resmi maskotu olan kar leoparı şeklinde bir peluş oyuncak hediye ettiler.

Cumhurbaşkanı hediyeye nasıl karşılık verdi?

Pezeşkiyan gençlere zarflar verdi. Başlangıçta içinde ne olduğu açıklanmadı.

Ancak daha sonra her bir zarfın içinde 100'er avro olduğu ortaya çıktı. Bu durum Kırgız basınında yer aldı.

Gençler İran Cumhurbaşkanı'na ulusal bir sembol haline gelen maskotu hediye etti, Pezeşkiyan ise onlara kişisel hediyesiyle karşılık verdi.

Cumhurbaşkanına ne hediye edildi?

Havalimanında yabancı heyet başkanlarına VI. Dünya Göçebe Oyunları'nın maskotu olan Batay isimli kar leoparı oyuncağı takdim ediliyor.

Kırgız hükümetinin verilerine göre, kar leoparı ülkenin ulusal sembollerinden biri ve VI. Dünya Göçebe Oyunları'nın resmi maskotudur.

Maskotun ismi, 'ba' (leopar) ve 'tay' (dayanak) anlamlarına gelen hecelerden oluşmaktadır. Gücü, özgürlüğü, içsel istikrarı ve ulusal köklerle bağı temsil eder.

Pezeşkiyan Kırgızistan'a neden geldi?

İran Cumhurbaşkanı'nın ziyareti sadece Dünya Göçebe Oyunları ile sınırlı değil.

Mesud Pezeşkiyan'ın Bişkek'te:

Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi toplantısında;

'ŞİÖ Plus' formatındaki üst düzey toplantıda;

VI. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreninde

yer alması planlanıyor.

Bu olayın dikkat çeken yanı nedir?

Havalimanındaki kısa diyalog, resmi ziyaretin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Bir tarafta Kırgızistan'ın ulusal sembolü olan Batay oyuncağı, diğer tarafta ise İran Cumhurbaşkanı'nın gençlere verdiği zarflar vardı.

Zarflar açıldıktan sonra içlerinde 100'er avro olduğunun öğrenilmesi olaya olan ilgiyi daha da artırdı.

Böylece Pezeşkiyan'ın Kırgızistan ziyareti, sadece siyasi görüşmelerle değil, havalimanındaki samimi hediyeleşme ile de akıllarda kaldı.