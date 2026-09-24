Achraf Hakimi tecavüz suçlamasıyla yargılanacak

Fransa Yargıtay Mahkemesi, Paris Saint-Germain ve Fas milli takımı savunma oyuncusu Achraf Hakimi'nin tecavüz suçlamasıyla yargılanmasına karşı yaptığı son itirazı reddetti. Böylece futbolcunun davası Hauts-de-Seine Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Yargıtay, 23 Eylül 2026 tarihinde Hakimi'nin itirazını kabul etmek için yeterli gerekçe bulunmadığı sonucuna vardı. Bu mahkeme, davanın esasına ilişkin olarak Hakimi'nin suçlu olup olmadığını belirlemeyecek, sadece alt mahkemelerin kararlarının yasallığını ve usul yönlerini inceleyecektir.

Dava, 25 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen bir olaya dayanıyor. Paris yakınlarındaki Boulogne-Billancourt'ta Hakimi'nin evine giden genç bir kadın, futbolcuyu tecavüzle suçlamıştı. Hakimi ise soruşturmanın başından beri tüm suçlamaları reddediyor.

24 Şubat 2026 tarihinde davayı soruşturan hakim, Hakimi'nin yargılanması için yeterli delil olduğu sonucuna varmıştı. Futbolcu bu karara itiraz etmiş, ancak 19 Haziran'da Versay İstinaf Mahkemesi alt mahkemenin kararını onamıştı. Bunun üzerine Hakimi, Fransa'nın en yüksek yargı organı olan Yargıtay'a başvurmuştu.

Mağdur tarafın avukatı Bertrand Perier'ye göre, Yargıtay, Hakimi'nin itirazını kabul etmek için ciddi bir gerekçe bulunmadığına karar verdi. Mağdurun diğer avukatı Rachel-Flore Pardo ise üç buçuk yıldır süren yargı sürecinin ardından müvekkilinin adaletin yerini bulması için mücadeleye devam edeceğini belirtti.

Hakimi'nin avukatı Fanny Colin ise futbolcunun suçlamaları kesin bir dille reddettiğini ve Yargıtay'ın davanın esasına girmediğini vurguladı. Colin'e göre, savunma tarafının delilleri duruşma sürecinde sunulacak.

Duruşmanın kesin tarihi henüz belirlenmedi. Hakimi'nin suçlu olup olmadığı yapılacak yargılama sonucunda belli olacak.

Bilgi olarak, Achraf Hakimi 2021 yılından bu yana Paris Saint-Germain forması giymektedir.