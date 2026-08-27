Pezeşkiyan: "İslam ülkeleri saldırı alanı haline gelmemeli"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İslam ülkeleri arasındaki ilişkilere dair önemli bir açıklamada bulundu. Pezeşkiyan, hiçbir İslam ülkesinin topraklarının bir başka Müslüman devlete karşı saldırı alanı haline gelmemesi gerektiğini vurguladı.

İran liderinin bu sözleri, bölgedeki jeopolitik durumun gerginleştiği bir dönemde geldi.

Ancak Pezeşkiyan'ın açıklamasındaki temel soru şu: İran, kendi güvenliğini sağlarken komşu ve Müslüman ülkelerle nasıl bir ilişki kurmayı hedefliyor?

«İran'ı savunmak düşmanlık demek değildir»

Mesud Pezeşkiyan, İran'ın ulusal çıkarlarını ve güvenliğini korumasının, komşu devletlere veya Müslüman ülkelere karşı düşmanca bir politika anlamına gelmediğini belirtti.

«İran'ı savunmak, komşu ve Müslüman ülkelerle düşmanlık etmek anlamına gelmez. Hiçbir İslam toprağı, bir başka İslam toprağına karşı saldırı alanı haline gelmemelidir».

Cumhurbaşkanının bu düşüncesi, bölge ülkeleri arasındaki karşılıklı güven, güvenlik ve iş birliği konularını yeniden gündeme getirdi.

Pezeşkiyan nasıl bir çağrıda bulundu?

İran Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından şu temel noktalar öne çıkarılabilir:

İran, kendi ulusal güvenliğini savunma hakkına sahiptir. Bu politika komşu devletlere karşı yöneltilmemiştir. Müslüman devletler, karşılıklı saldırı için topraklarını kullandırmamalıdır. Bölgedeki ilişkiler çatışma değil, karşılıklı çıkar temelinde kurulmalıdır.

Temel mesele Pezeşkiyan'ın duruşu İran güvenliği Ulusal çıkarları korumak Komşu devletler Düşman olarak görülmemeli İslam ülkeleri toprakları Başka bir devlete karşı saldırı alanı olmamalıdır Temel çağrı Karşılıklı saygı ve güvenlik

Açıklamanın ardındaki anlam nedir?

Pezeşkiyan'ın sözleri, basit bir diplomatik çağrıdan daha geniş bir anlam taşıyor.

Bölgedeki herhangi bir devletin topraklarının başka bir ülkeye karşı baskı veya askeri harekat için kullanılması, karşılıklı güveni daha da zayıflatabilir.

Bu noktadan hareketle İran Cumhurbaşkanı, Müslüman devletleri karşılıklı çatışmayı körüklemek yerine güvenlik konularında bağımsız ve karşılıklı yarar sağlayan bir politika izlemeye çağırdı.

Temel sonuç nedir?

Pezeşkiyan'ın açıklamasındaki en önemli nokta: İran'ı savunmak, komşularla düşmanlık etmek demek değildir.

Cumhurbaşkanı ayrıca, İslam ülkeleri topraklarının diğer Müslüman ülkelere karşı saldırı amacıyla kullanılmaması gerektiğini özellikle vurguladı.

«Hiçbir İslam toprağı, bir başka İslam toprağına karşı saldırı alanı haline gelmemelidir», diyen Pezeşkiyan, bu şekilde İran'ın bölge ülkeleriyle ilişkilerine dair duruşunu bir kez daha ifade etmiş oldu.