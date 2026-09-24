Anthony Gordon, Ballon d'Or adayları hakkında görüşlerini paylaştı

·3·Spor
Anthony Gordon, Ballon d'Or adayları hakkında görüşlerini paylaştı

Avrupa futbolunun en prestijli bireysel ödülü olan Ballon d'Or için rekabet kızışırken, Barcelona'nın yeni transferi Anthony Gordon bu konudaki düşüncelerini dile getirdi. Goal.com'un haberine göre, İngiliz kanat oyuncusu, bu ödül için ana adaylar olarak Katalan ekibinden takım arkadaşı Lamine Yamal ve İngiltere Milli Takımı kaptanı Harry Kane'i gösterdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Yaz transfer döneminde 70 milyon sterlin karşılığında Katalan kulübüne katılan 25 yaşındaki futbolcu, La Liga'daki ilk yedi maçında kendini göstermeyi başardı. Bu maçlarda genç yetenek Lamine Yamal'a beş asist yaptı. Şu anda Anthony, milli takımdaki kaptanıyla tekrar bir araya gelerek İngiltere'nin UEFA Uluslar Ligi kapsamında son dünya şampiyonu İspanya ile oynayacağı maça hazırlanıyor.

Lamine Yamal'ın olağanüstü yükselişi

Real Madrid forveti Kylian Mbappe de dünyanın en iyi futbolcusu unvanı için yarışmaya devam etse de, Gordon kulüp ve milli takımdan arkadaşlarının diğerlerinden açık ara önde olduğunu vurguladı. Özellikle on dokuz yaşındaki Lamine Yamal'ın bu yaşta elde ettiği başarılardan ve sergilediği oyundan etkilendiğini gizlemedi.

"Benim için bu ödül, elde edilen sonuçlara dayanarak bu iki futbolcudan birine gitmeli. Lamine'in bu yaşta ulaştığı başarılar şaşırtıcı. Oyun tarzı gerçekten inanılmaz bir seviyede. Şu anda tamamen farklı bir boyutta oynuyor," dedi Anthony Gordon.

Harry Kane'in tarihi sezonu

Yamal'ın dünyanın en iyi kanat oyuncusu olduğunu kabul etmesine rağmen Gordon, Harry Kane'in 2025/26 sezonundaki eşsiz istatistiklerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini hatırlattı. İngiltere Milli Takımı kaptanı, sezon boyunca tüm kulvarlarda tam 73 gol atmayı başardı.

"Geçen sezon hakkında konuşacak olursak, H (Kane) diğer tüm adaylar kadar güçlü bir temele sahip çünkü sezonu tarihi bir nitelik kazandı. Attığı gol sayısı ve dünya kupasında takımımız için yaptıkları takdire şayan. Her iki futbolcunun da adaylık için güçlü argümanları var, bu yüzden ikisine de başarılar diliyorum," diye ekledi İngiliz futbolcu.

İngiltere Milli Takımı şu anda yaz dünya kupası yarı finalindeki acı verici mağlubiyetin ardından ilk resmi maçlarına hazırlanıyor. UEFA Uluslar Ligi'ndeki İspanya maçı sadece bir takım mücadelesi değil, aynı zamanda sezon sonundaki bireysel ödüllerin kaderini de etkileyebilir.

Lamine YamalHarry KaneAnthony GordonBallon d'OrBarcelona
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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