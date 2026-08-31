ABD, İran'ın Larak Adası'nı vurdu: Yeni bir tehlike ortaya çıktı

Orta Doğu'da durum yeniden gerginleşti. ABD ordusu, İran'ın stratejik Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Larak Adası'nda bulunan iki füze fırlatma rampasını vurdu. Bu, Washington'un Temmuz ayı sonundan bu yana İran topraklarına düzenlediği ilk bilinen saldırı oldu.

Saldırının ardından Tahran yanıt verdi. İran, İsrail'e veya Basra Körfezi'ndeki tesislere değil, Ürdün'deki ABD askeri üslerine füze saldırıları düzenlediğini açıkladı. Böylece birkaç hafta süren nispi sessizliğin ardından ABD ile İran arasındaki doğrudan askeri çatışma yeniden şiddetlendi.

Larak Adası'nda ne oldu?

Bir ABD yetkilisinin açıklamasına göre, Amerikan ordusu Larak Adası'ndaki iki füze fırlatma rampasını hedef aldı.

Washington'un yorumuna göre, bu rampalar İran İslam Devrim Muhafızları tarafından Hürmüz Boğazı'na mayın döşemek amacıyla füze hazırlamak için kullanılabilirdi.

ABD tarafı bu hamleyi, stratejik su yolundaki gemi trafiğinin güvenliğine yönelik tehditleri önlemekle açıkladı.

İran tarafı ne dedi?

İran'ın Fars haber ajansı, Larak Adası yakınlarında patlamalar meydana geldiğini bildirdi. Daha sonra İran İslam Devrim Muhafızları da saldırıya uğradıklarını doğruladı.

İranlı yetkililer, saldırı sonucunda askerler ve siviller arasında ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi.

Bazı İran medya organlarında ise kayıplara ilişkin kesin rakamlar verildi. Ancak ilk haberlerdeki bilgilerin birbiriyle çelişmesi nedeniyle, kayıplarla ilgili rakamlara temkinli yaklaşmak gerekiyor.

İran, ABD'ye nasıl yanıt verdi?

Larak Adası'na düzenlenen saldırının ardından İran, ABD askeri tesislerine karşı misilleme önlemleri başlattığını duyurdu.

İslam Devrim Muhafızları, Ürdün'deki iki ABD askeri üssünün hedef alındığını açıkladı. Ürdün ise kendi hava sahasına giren füzelerden sekizinin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirdi.

Bu olaylar, ABD ile İran arasındaki çatışmanın yeniden açık bir askeri aşamaya dönebileceğini gösterdi.

Hürmüz Boğazı çevresindeki durum neden önemli?

Larak Adası sıradan bir coğrafi nokta değil. Hürmüz Boğazı'nın hemen yakınında yer alıyor.

Hürmüz Boğazı, dünya enerjisi için stratejik öneme sahip bir deniz yolu olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bölgedeki her türlü askeri hareket, sadece ABD-İran ilişkilerini değil, petrol piyasasını ve uluslararası deniz taşımacılığını da etkileyebilir. Reuters verilerine göre, yeni gerginliğin ardından Brent petrolün varil fiyatı 90 doların üzerine çıktı.

Washington'un temel amacı ne?

ABD, saldırıyı geniş çaplı yeni bir askeri operasyon olarak değil, sınırlı ve kesin bir hedefe yönelik bir eylem olarak tanımlıyor.

Washington'un temel iddiası, İran'ın Hürmüz Boğazı'na deniz mayınları yerleştirme olasılığını ortadan kaldırmak ve önemli bir uluslararası su yolunda gemi trafiğini korumak.

Ancak Tahran bu pozisyonu kabul etmiyor ve ABD'nin eylemlerini bir saldırganlık olarak değerlendiriyor.

Durum şimdi nereye gidiyor?

Larak Adası'na düzenlenen saldırı ilk bakışta sınırlı bir askeri operasyon gibi görünebilir. Ancak bunun ardından İran'ın Ürdün'deki ABD tesislerine yönelik misilleme saldırıları durumu daha da karmaşık hale getirdi.

Şu anda taraflar arasındaki temel tehlike, sınırlı saldırılar zincirinin daha geniş bir askeri çatışmaya dönüşmesidir.

Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki her türlü yeni hamle, petrol arzını, uluslararası ticareti ve bölgesel güvenliği etkileyebilir. Bu nedenle Larak Adası'ndaki saldırı, sadece tek bir askeri tesise yapılan bir saldırı değil, ABD ile İran arasındaki gerilimin yeni bir aşaması olarak değerlendiriliyor.