ABD ve İran Arasında İmzalanan Anlaşmanın Detayları Belli Oldu

Orta Doğu bölgesinde uzun süredir devam eden askeri ve siyasi gerginliği yumuşatmak yolunda beklenmedik ve son derece önemli bir adım atıldı. Washington ve Tahran temsilcileri, Çarşamba günü iki ülke lideri tarafından imzalanan geçici barış anlaşmasının resmi metnini kamuoyuna açıkladı. Bu tarihi belgenin temel amacı, kapsamlı silahlı çatışmalara tamamen son vermektir.

Buna rağmen, ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafının üstlendiği yükümlülükleri ihlal etmesi durumunda askeri saldırıları yeniden başlatma ve İran resmi yönetimini yok etme tehdidinden vazgeçmiş değil.

Aşağıdaki analitik siyasi tablo aracılığıyla ABD ve İran arasındaki yeni anlaşmanın en temel maddelerini ve tarafların siyasi pozisyonlarını detaylı olarak inceleyebilirsiniz:

Memorandumun Önemli Yönleri ABD Başkanının Açıklamaları ve Adımları İran Yönetiminin Elde Ettiği Kazanımlar ve Konumu • Anlaşmanın Süresi ve Biçimi • Donald Trump belgeyi İngilizce olarak dijital imzayla imzaladı. • Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan memorandumu Farsça imzaladı. • Askeri ve Silahlanma Alanı • İran'da balistik füzelerin olmamasını bir «adaletsizlik» olarak nitelendirdi. • Nükleer silah geliştirmeme sözünü yeniden teyit etti. • Ekonomik ve Mali İmtiyazlar • İran limanlarının blokajının ve yaptırımların kaldırılmasını kabul etti. • Milyarlarca dolarlık yaptırımlardan kurtulmanın eşiğinde bulunuyor. • Bölgesel Etki Alanı • Lübnan'daki savaşın sona ermesini ve petrol fiyatlarının düşmesini umuyor. • Savaş yoluyla beklenenden birkaç kat daha fazla sonuç elde etti.

Versay'da Sembolik İmza ve 60 Günlük Barış Süresi

Toplam 14 maddeden oluşan bu geçiş dönemi memorandumu, nihai ve kapsamlı bir barış anlaşması üzerinde müzakereler yürütmek amacıyla ateşkes süresinin 60 gün daha uzatılmasını öngörüyor. Dikkat çekici olan nokta, ABD lideri Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın bu belgeyi İngilizce ve Farsça dillerinde dijital formatta imzalamış olmalarıdır. Tahran yetkililerinin bildirdiğine göre, söz konusu anlaşma Çarşamba gününden itibaren tamamen yürürlüğe girdi.

Trump, bu tarihi belgeyi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron eşliğinde Paris yakınlarındaki ünlü Versay Sarayı'nda imzaladı. Bilindiği üzere, Birinci Dünya Savaşı'nı resmen sona erdiren barış anlaşması da tam olarak bu mekanda imzalanmıştı. Basın toplantısında Trump, İran hakkında konuşurken: «Eğer zamanı boşa harcayıp anlaşma şartlarını ihlal ederlerse, onları acımasızca bombalarız. Bunu istemiyorum, anlaşmaya uymalarını istiyorum» şeklinde açıklamalarda bulundu ve İranlıları «akıllı insanlar» olarak tanımladı. İki ülkenin müzakerecileri, önümüzdeki iki ay içinde kalıcı bir barış taslağı geliştirmek için çalışacaklar. ABD lideri, bu adımın Orta Doğu'ya huzur getirmesini ve dünya piyasasında petrol fiyatlarının ucuzlamasına hizmet etmesini umuyor.

Ayrıca Trump, daha önce İran'a karşı öne sürdüğü bazı iddialarından vazgeçti. Tahran'ın balistik füzelere sahip olmasının yasaklanmasının bir anlamda «adaletsizlik» olduğunu kabul etti. Oysa bu yılın Şubat ayında, İran'ın füze endüstrisini tamamen yerle bir etme sözü vermişti.

Tahran'da Zafer Havası: «Müzakereler Beklenenden Daha Fazla Sonuç Verdi»

İran siyasi çevreleri bu anlaşmayı gerçek bir başarı olarak kutluyor. Ülkenin baş müzakerecisi Muhammed Bakir Ghalibaf'ın sözlerine göre, Tahran askeri harekatlarla ulaşmak istediği hedeflerden ziyade, müzakere masasında birkaç kat daha fazla kazanım elde etti.

Söz konusu mutabakat memorandumu şu önemli maddeleri içermektedir:

Lübnan toprakları da dahil olmak üzere tüm cephelerde askeri harekatların derhal durdurulması;

Dünya enerjisi için kritik olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin «hiçbir ücret ödenmeksizin» tamamen yeniden tesis edilmesi;

ABD tarafından İran deniz limanlarına uygulanan blokajın kaldırılması ve tüm ekonomik yaptırımların iptal edilmesi;

Dondurulmuş mali varlıkların iadesi ve savaş sonrası yeniden yapılanma süreçleri için 300 milyar dolarlık büyük bir yatırım fonunun oluşturulması.

Bununla birlikte, İran tarafı IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) denetimi altında zenginleştirilmiş uranyum rezervlerini kendi topraklarında «etkisizleştirmeyi» kabul etti ve nükleer silah üretmeme sözünü bir kez daha teyit etti. Reuters'ın analizine göre, Trump retoriğine rağmen savaş yoluyla hedeflerine tam olarak ulaşamadı, İran ise milyarlarca dolarlık ekonomik kısıtlamalardan kurtulmaya yaklaştı.

Avrupa Birliği Memnun, İsrail İse Kayıtsız

Fransa'da düzenlenen G7 (Yedi Büyükler) zirvesi sırasında Avrupa devlet liderleri bu anlaşmayı coşkuyla karşıladı. Avrupa liderleri, ABD'nin İran nükleer programı konusundaki endişelerini anlamakla birlikte, Washington'ın BM izni olmadan savaş başlatma yönündeki önceki kararını hiçbir zaman desteklememişlerdi. Ayrıca, İran'ın bu denli büyük baskılara dayanıp konumunu güçlendirmiş olmasından endişe duyuyorlar.

Anlaşmanın ardından G7 ülkeleri ortak bir bildiri yayınlayarak, Lübnan topraklarında İsrail ve Hizbullah grubu arasındaki çatışmaların derhal durdurulmasını talep etti. Pazar gününden itibaren orada askeri hareketlilik bir miktar azalsa da tamamen sona ermedi. Bu müzakerelere hiç katılmayan ve Güney Lübnan'ı kontrol eden İsrail hükümeti ise gerekli gördüğü zamanda güç kullanma hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.

Zamin siyasi yorumcularının nihai sonucu: Versay Sarayı'nda imzalanan bu geçici memorandum, Orta Doğu bölgesinde yeni bir barış dönemini başlatabilir. Durumun sonraki gelişimi ve 60 günlük süre içinde tarafların ne kadar sadık kalacağı, dünya enerji ve siyasi güvenliğini belirleyecektir.

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