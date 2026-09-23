Adada ebedi askeri kontrol: Trump, Danimarka ve Grönland tarihi anlaşmayı imzaladı

Arktik ve Kuzey Atlantik bölgesinin küresel güvenlik mimarisini kökten değiştirecek emsalsiz bir tarihi olay gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, dünyanın en büyük adası olan Grönland üzerindeki askeri ve stratejik kontrolü yeniden düzenleyen önemli bir üçlü anlaşmayı resmen imzaladılar. Saygın BBC yayın kuruluşunun paylaştığı detaylara göre, bu belge 1951 tarihli Soğuk Savaş dönemi anlaşmasının yerini alırken, Danimarkalı lider bunu «ebediyen sürebilecek kapsamlı ve daha iyi bir anlaşma» olarak tanımladı.

Grönland Başbakanı ise anlaşmayı her üç taraf için de faydalı olarak nitelendirerek şunları söyledi: «Sizin güvenliğiniz bizim güvenliğimiz, bizim güvenliğimiz sizin güvenliğinizdir», şeklinde resmi bir açıklamada bulundu. New York'ta BM Genel Kurulu kürsüsünden konuşan Trump, ABD'nin adada derhal iki büyük askeri üs kuracağını duyurdu. Anlaşma, Narsarsuaq ve Mesters-Vig'deki üslerin yeniden açılmasını, gerekirse ek üsler kurulmasını ve ayrıca Amerikan askeri uçaklarının, gemilerinin ve dronlarının ada topraklarında sınırsız hareket etmesini garanti altına alıyor.

En önemlisi, anlaşma NATO üyesi olmayan devletlerin, özellikle Rusya ve Çin'in Grönland'a girişini, askeri varlığını ve hatta stratejik altyapıya yatırım yapmasını tamamen yasaklıyor. Trump'ın 2019'daki «Grönland'ı satın alma» veya onu zorla ele geçirme yönündeki savaşçı tehditleri, nihayet diplomatik ve mutlak bir askeri kontrol anlaşmasıyla sonuçlandı.

Peki, Washington Kuzey Buz Denizi'nin kapısını nasıl tamamen kilitledi, yerel halk bundan nasıl ekonomik fayda sağlayacak ve yeni anlaşma Arktik'teki güç dengesini nasıl değiştirecek?

«İki yeni üs, Rusya ve Çin'e 'kırmızı çizgi' ve ebedi statü»: Anlaşmanın 5 temel noktası

Grönland ile ilgili imzalanan tarihi belgenin en önemli maddeleri:

İki stratejik askeri üs: ABD, Narsarsuaq ve Mesters-Vig'deki iki önemli üssü yeniden faaliyete geçirecek ve ihtiyaç duyulduğunda ek üsler açma hakkına sahip olacak;

Serbest hareket ve istihbarat: Amerikan askeri uçakları, dronları ve filosu ada üzerinde serbestçe hareket edecek; ABD ve Danimarka casuslukla mücadelede iş birliği yapacak;

NATO dışı devletlere mutlak yasak: Avrupa Birliği ve NATO dışındaki hiçbir devlet adada askeri varlığa, stratejik varlıkların kontrolüne veya gizli bilgilere erişime sahip olamayacak;

Süresiz ve iptal edilemez belge: Anlaşmanın geçerlilik süresi sınırsızdır; Grönland gelecekte bağımsızlığını kazansa bile NATO üyesi olmak ve güvenlik konusunda Danimarka'nın hukuki halefi olmak zorundadır;

Yerel halka imtiyazlar: Yerel şirketler, ABD ordusuna hizmet ve ürün sağlamada önceliğe sahip olacak, geleneksel yaşam tarzı korunacak.

Grönland'ın askeri statüsü: 1951 tarihli eski anlaşma ve Trump'ın yeni anlaşmasının karşılaştırması

Tarihi belgelerin önemli farkları ve stratejik genişlemesi:

Kriterler ve parametreler 1951 tarihli anlaşma (2004 ek protokolü ile) Donald Trump dönemindeki yeni anlaşma İmzalayan taraflar Danimarka ve ABD (2004'ten itibaren Grönland dahil) ABD (Trump), Danimarka (Frederiksen) ve Grönland (Nielsen) ABD askeri üs sayısı Sadece 1 üs faaldi (Pituffik / eski Thule) En az 3: Pituffik, Narsarsuaq ve Mesters-Vig (+ ek üs açma hakkı) Askeri araç hareketi Üs bölgesi ve belirlenmiş koridorlarla sınırlıydı Uçaklar, dronlar ve gemiler için mutlak serbest hareket Üçüncü devletlerin statüsü Belirgin ekonomik ve yatırım kısıtlaması yoktu NATO dışı devletlere askeri ve yatırım tam yasağı Bağımsızlık perspektifi Gelecekteki statü açık bırakılmıştı Bağımsız olunsa dahi NATO'ya girme ve ABD üslerini koruma şartı Yerel ekonomi menfaati Sadece genel kültürel ve geleneksel ilişkiler Yerel şirketlere ABD üslerinin tedarikinde öncelik verilmesi

Jeopolitik ve askeri güvenlik uzmanlığı: Bu anlaşma Arktik'i neden tamamen kilitledi?

Uluslararası askeri uzmanların ve güvenlik analistlerinin sonuçları:

«Satın alma» fikrinden stratejik anlaşmaya: 2019'da Trump adayı satın alma teklifiyle diplomatik bir kriz yaratmış, sonrasında işgalden bile bahsetmişti; yeni anlaşma Washington'a satın alma olmaksızın toprak üzerinde tam askeri kontrol sağladı ve Kopenhag ile anlaşmazlıkları sona erdirdi;

Çin ve Rusya'ya karşı sağlam kalkan: Çin, «Kutup İpek Yolu» kapsamında Grönland havalimanlarını ve nadir metal madenlerini finanse etmeye çalışıyor, Rusya ise Arktik'i askerileştiriyordu; yeni anlaşmadaki katı yatırım kısıtlamaları Pekin ve Moskova'nın adaya yolunu tamamen kesiyor;

Arktik üzerinde hava ve dron kontrolü: Mesters-Vig ve Narsarsuaq üslerinin yeniden faaliyete geçmesi, ABD Hava Kuvvetleri'ne Kuzey Atlantik ve Kuzey Buz Denizi boyunca füzeleri, denizaltıları ve stratejik bombardıman uçaklarını kontrol etmek için mükemmel bir platform sağlıyor;

Grönland bağımsızlığı dizginlendi: Yerel siyasetçiler Danimarka'dan tamamen ayrılma niyetindeydi; yeni anlaşma, bağımsız bir Grönland'ı bile otomatik olarak NATO ve Washington'un askeri şemsiyesi altında kalmaya hukuken zorunlu kılıyor.

Danimarka, Grönland ve ABD arasındaki bu anlaşma, XXI. yüzyılın en önemli jeopolitik çatışma alanı olan Arktik'te Amerikan hegemonyasını resmen pekiştirdi.

Sizce Donald Trump'ın Grönland üzerindeki askeri kontrolü genişletmesi, Arktik'te Rusya ve Çin ile olan gerilimi yumuşatır mı yoksa yeni bir Soğuk Savaş odağı mı yaratır? Bu tür ebedi askeri üslerin yerel halkın çıkarlarına ne kadar uygun olduğunu düşünüyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya siyasetini değiştiren bu stratejik analizi tüm arkadaşlarınızla paylaşın!