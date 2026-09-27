Juan Mata, Manchester City davasına esprili bir şekilde yaklaştı

·6·Spor
Juan Mata, Manchester City davasına esprili bir şekilde yaklaştı

Eski Premier League orta saha oyuncusu Juan Mata, Manchester City kulübüne yönelik finansal ihlallerle ilgili son kararların kendi kariyerini de etkileyebileceği konusunda esprili bir yorumda bulundu. ITV kanalında İngiltere ile İspanya arasındaki maçı yorumlarken, yoğun tartışmalara yol açan hukuki süreci ve olası sonuçlarını değerlendiren deneyimli İspanyol futbolcu, bu açıklamaları Goal.com'a dayandırdı. aktarıyor.

Goal.com ve diğer uluslararası spor yayınlarının aktardığı bilgilere göre, bağımsız bir komisyon Manchester City'ye yöneltilen 115 suçlamanın büyük çoğunluğunu, daha doğrusu 114'ünü haklı buldu. Bu gelişmeler ışığında, 2014-2022 yılları arasında Manchester United forması giyen ve City'nin dominasyon döneminde birçok kez ligi ikinci sırada bitiren Juan Mata, duruma hem mizahi hem de ciddi bir yaklaşımla tepki gösterdi.

Juan Mata'nın beklenmedik itirafı

Mata, eski takımıyla birçok kupa kazanmasına rağmen Premier League şampiyonluğunu hiç kazanamadığını hatırlattı. Açıklanan sonuçların ardından kendi kişisel ve sportif konumuna atıfta bulunarak, "Aslında bu beni doğrudan etkiliyor! Yeterince maç oynadım ve bazı kupalar kazanma şansına eriştim ancak Premier League'i hiç kazanamadım — ya da kazandım mı? Ne olacağını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Futbolcu ayrıca, Rodri'nin başarılarının sahada kazanıldığı ve o dönemde sahada en iyi takım oldukları yönündeki görüşlerinin adil olduğunu, ancak durumun hukuki çözümünün nasıl olacağını tahmin etmenin zor olduğunu ekledi. Bu soruşturma, 2009-2018 yılları arasındaki dönemi kapsıyor ve dört yıl süren derinlemesine incelemelerin ardından gün yüzüne çıkmıştı.

Kulübün kararlı duruşu ve sonraki adımlar

Finansal suçlamalara rağmen Manchester City kulübü pozisyonundan geri adım atmıyor ve tüm iddiaları kesin bir dille reddediyor. Kulüp yönetimi, masumiyetlerini kanıtlayan "inkar edilemez kanıtlara" sahip olduklarını belirterek kamuoyuna bir açıklama yaptı. Özellikle kulüp başkanı Khaldoon Al-Mubarak, taraftarlara açık bir mektup yazarak hukuki sürecin daha uzun süreceğini ve kulübün haklarını savunma konusundaki kararlılığının ilk günkü gibi güçlü olduğunu belirtti.

Şu anda futbol dünyası, komisyonun nihai yaptırımlarının ne olacağını dikkatle bekliyor. Hukukçular ve uzmanlar, panelin şampiyonluk unvanlarını geri alma veya alt lige düşürme yetkisine sahip olduğunu belirtse de, genellikle geçmişi yeniden yazmaktan ziyade geleceği etkileyecek para cezaları ve puan silme gibi önlemlerin uygulanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ifade ediyorlar. Herhangi bir temyiz süreci ise nihai cezanın uygulanmasını daha da uzatabilir.

Juan MataManchester CityPremier LeagueFutbolİngiltere Ligi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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