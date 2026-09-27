Bangkok'ta şiddetli sel: 50 ilçenin tamamı afet bölgesi ilan edildi

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaklaşık iki gün süren şiddetli yağışlar geniş çaplı sellere yol açtı. Şehrin birçok bölgesi ve ana yolları sular altında kalarak ulaşımda ciddi aksamalara neden oldu.

24-26 Eylül tarihleri arasında Bangkok'un bazı bölgelerine yaklaşık 300 milimetre yağış düştü. Şiddetli yağışlar, şehir kanallarındaki su seviyesinin hızla yükselmesine ve suların sokaklara taşmasına neden oldu.

Bu nedenle Bangkok'un 50 ilçesinin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Bu karar, ilgili devlet ve yerel kurumların yardım çalışmalarını hızlı ve koordineli bir şekilde organize etmelerine olanak tanıyor.

Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, halka mümkün olduğunca evde kalmalarını ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye etti. Kanal yakınında yaşayanlara ise eşyalarını daha güvenli ve yüksek yerlere taşımaları konusunda uyarı yapıldı.

Yetkililer tarafından geçici barınaklar da kuruldu. Yetkililer su seviyesini ve durumu izlemeye devam ediyor.