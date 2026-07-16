Sesi duyuluyor ama kendisi görünmüyor: Yeni bir maymun türü keşfedildi

·35·Dünya
Sesi duyuluyor ama kendisi görünmüyor: Yeni bir maymun türü keşfedildi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin sık tropikal ormanlarında bilim insanları, daha önce bilinmeyen yeni bir maymun türü keşfetti. Uzmanlar, bunun son 75 yıl içinde Afrika'da resmen sınıflandırılan beşinci yeni maymun türü olduğunu belirtiyor.

Nadir hayvan, Lomami Milli Parkı'ndaki yüksek ağaçların arasında yaşıyor. İlk kez 2008 yılında yerel doğa korumacıları tarafından görülmesine rağmen, o zamanlar sadece bulanık bir fotoğrafı çekilebilmişti.

On yıl sonra maymun tekrar gözlemlenince, Kongo, ABD ve Almanya'dan bilim insanlarının oluşturduğu uluslararası bir araştırma grubu onu aramaya koyuldu. Ses kayıtları, fotoğraflar ve genetik analizler sonucunda bunun tamamen yeni bir tür olduğu doğrulandı.

Araştırmayı yöneten Florida Atlantic Üniversitesi araştırmacısı Junior Amboko, yerel halkın bu maymunu önceden beri bildiğini ve ona «Likveli» adını verdiğini söylüyor. Ancak çok temkinli bir hayvan olduğu için neredeyse hiç gözükmüyor.

Bilim insanları 52 köyün sakinleriyle görüştü. Bunlardan sadece sekiz köyün sakinleri, bu maymunu daha önce gördüklerini belirtti.

Yeni türe Colobus congoensis adı verildi. Kolobusgiller ailesine mensup olan bu tür, ağırlıklı olarak ağaçlarda yaşar ve bitkilerle beslenir. Uzmanlar, bu maymunların ormanlarda tohumları yayarak ekosistem dengesini korumada önemli bir rol oynadığını vurguluyor.

Araştırmacılar, hayvanın en ilginç özelliğinin sesi olduğunu belirtiyor. Maymun, kendine has yüksek bir «kükreme» sesi çıkarıyor ancak ağaçların en tepesinde saklandığı için onu görmek çok zor.

Araştırma lideri Junior Amboko, «Seslerini sık sık duyarsınız ama kendilerini neredeyse hiç göremezsiniz» diyor.

Bilim insanları, bu türün çok nadir olduğunu, yaşam alanının kısıtlı olduğunu ve bazı bölgelerde eti için avlandığını bildirdi. Bu nedenle Colobus congoensis türünü resmen koruma altına alma ve nüfusu ile yaşam tarzını daha derinlemesine inceleme çalışmalarının başlatılması planlanıyor.

BilimKongoMaymunKeşifBiyoloji
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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