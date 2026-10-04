Trump, 20 milyondan fazla Amerikalıya 90 dolarlık tek seferlik ödeme yapılacağını duyurdu

·6·Dünya
Trump, 20 milyondan fazla Amerikalıya 90 dolarlık tek seferlik ödeme yapılacağını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, 20 milyondan fazla Medicare yararlanıcısına sağlık sigortası masraflarını karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla 90 dolarlık tek seferlik bir ödeme yapılacağını duyurdu. Trump, bu açıklamayı Truth Social sosyal medya platformu üzerinden yaptı.

ABD Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi, ödemenin Ekim ayında Medicare Part B programının bazı katılımcılarına yapılacağını belirtti. Çoğu kişi parayı doğrudan banka hesaplarına alacak, bazı yararlanıcılara ise çek gönderilecek.

Fonlar, Kongre tarafından tahsis edilen yaklaşık 2 milyar dolarlık Medicare İyileştirme Fonu'ndan karşılanacak. Ancak ödeme tüm yaşlı Amerikalıları kapsamıyor; Medicare Advantage planındakiler dahil olmak üzere bazı Medicare yararlanıcıları bu haktan yararlanamayacak.

Bu, Trump'ın seçim öncesinde Amerikalılara yönelik sunduğu son mali yardım girişimlerinden biri oldu. Başkan ayrıca, Kasım ayındaki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Kongre'deki kontrolü koruması durumunda tüm yaşlı Amerikalılara 5 bin dolar verilmesi planını öne sürmüştü. Ancak bu henüz gerçekleşmiş bir ödeme değil, bir teklif niteliğindedir.

Trump yönetimi bugünlerde yaklaşık 1 milyon Amerikalıya daha Obamacare ile ilgili 500 dolarlık iadeler gönderiyor. Bu program, Medicare ödemelerinden ayrı bir uygulamadır.

Donald TrumpMedicareABD Sağlık SigortasıObamacareEkonomi
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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