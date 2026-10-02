Dünya genelinde ambulans çağırmanın maliyeti nedir

·7·Dünya
Dünya genelinde ambulans çağırmanın maliyeti nedir

Ambulans hizmetleri dünyanın farklı ülkelerinde farklı şekillerde finanse edilmektedir. Bazı ülkelerde acil tıbbi yardım devlet tarafından karşılanırken, diğerlerinde hasta veya sigortası hizmet için ödeme yapar.

Birleşik Krallık — 999'u arayarak acil durumlarda ambulans çağırmak ve hastaneye nakledilmek için ayrı bir ücret alınmaz. Hizmet, NHS sistemi aracılığıyla finanse edilir.

ABD — Ambulans hizmeti ücretli olabilir. Nihai tutar; çağrı, ulaşım mesafesi, sağlanan tıbbi yardım ve sigorta şartlarına göre değişir. Örneğin, Medicare kapsamındaki hastalar için Medicare tarafından onaylanan tutarın yüzde 80'i karşılanır, geri kalanı ise hastanın sorumluluğunda olabilir.

Avustralya — Medicare, ambulans hizmeti masraflarını karşılamaz. Ödeme düzeni eyalet ve bölgeye göre farklılık gösterir. Örneğin, Queensland ve Tazmanya'da daimi ikamet edenler için acil ambulans hizmeti devlet tarafından karşılanır. Diğer bazı bölgelerde ise hasta ödeme yapabilir veya sigortasını kullanabilir.

Bu nedenle "ambulans çağırmak ücretsizdir" veya "ambulans her zaman pahalıdır" gibi tek bir kural yoktur. Aynı acil durumda bile hastanın sigortasına, ikamet ettiği yere ve hizmet sistemine bağlı olarak maliyet büyük ölçüde değişebilir.

En önemlisi, acil bir durumda maliyetten korkarak ambulans çağırmayı geciktirmemek gerekir. Ödeme düzeni ve sigorta kapsamı ülkeye ve bölgeye göre ayrı ayrı belirlenir.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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