Amerikalı adam kazı çalışması sırasında 6 karatlık elmas buldu

·73·Dünya
Amerikalı adam kazı çalışması sırasında 6 karatlık elmas buldu

ABD Donanması yedek askeri, Arkansas eyaletindeki Crater of Diamonds State Park parkında değerli taş ararken 6,03 karat ağırlığında dev bir elmas buldu. Bazı uzmanlar ve koleksiyonerler, bu nadir taşın tahmini değerinin 1 milyon doların üzerinde olabileceğini belirtiyor.

Jack Paraden, 12 yıldan fazla bir süredir taş ve değerli maden aramayı hobisi haline getirmişti. Yıllar boyunca farklı yerlerde arama yapmasına rağmen, bu uğraşı ona daha önce kayda değer bir finansal getiri sağlamamıştı.

Adam, bu muhteşem bulguyu bu yılın başlarında arkadaşıyla birlikte Crater of Diamonds State Park bölgesinde kazı yaparken keşfetti.

İlginç olan ise, Paraden'in elmas arama sürecini TikTok platformunda canlı yayında gösteriyor olmasıydı. Bir kova çakılı yıkadıktan sonra içindeki küçük taşları masanın üzerine döktü. O sırada malzemelerin arasında parlayan tuhaf bir taş gözüne çarptı.

Paraden, bunun sıradan bir taş olmadığını neredeyse hemen anladı. Yapılan incelemelerde bulgunun 6,03 karat olduğu belirlenince kendini son derece şanslı hissetti.

İki kişi açık havada sarı elması ve sertifikayı göstererek gülümsüyor.

Edinilen bilgilere göre, elmasın boyutu yaklaşık bir tırnak büyüklüğünde. Ayrıca bu, bu yıl Crater of Diamonds State Park bölgesinde bulunan en büyük elmas olma özelliğini taşıyor.

Nadir bulgunun değeri konusunda farklı tahminler yapılıyor. Bazı değerli taş uzmanları ve koleksiyonerler, 6,03 karatlık elmasın fiyatının 1 milyon doları aşabileceğini öngördü.

Ancak deneyimli bir değerleme uzmanı, bu boyut ve kalitedeki bir elmasın piyasa değerinin yaklaşık 250 bin dolar civarında olabileceğini belirtti. Yani taşın gerçek fiyatı; kalitesine, rengine, berraklığına ve diğer özelliklerine göre belirlenecektir.

Yine de bu bulgu, Jack Paraden için özel bir anlam taşıyor. Çünkü 10 yıldan fazla süredir değerli taş arayışıyla uğraşıyordu ve bu zamana kadar hobisi ona ciddi bir finansal kazanç getirmemişti.

Şimdi ise yıllardır süren tutkusu, beklenmedik büyük ve değerli bir bulguyla sonuçlandı. 6,03 karatlık elmasın gerçek değeri ne olursa olsun, bu keşif Paraden'in uzun yıllara dayanan hobisindeki en büyük başarılardan biri oldu.

Jack ParadenCrater of Diamonds State ParkElmasTikTokAmerika
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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