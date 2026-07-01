Trump'a 321 Pırlantalı Benzersiz Yüzük Hediye Edildi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin bağımsızlığının 250. yılı münasebetiyle özgün ve değerli bir hediye ile ödüllendirildi. Belçika'nın Anvers Dünya Elmas Merkezi (AWDC), devlet başkanı için özel olarak hazırlanmış, yüzlerce pırlanta ile süslenmiş eksklüzif bir yüzük takdim etti.

Öğrenildiğine göre, nadide takı resmi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Belçika Büyükelçisi Bill White'a teslim edildi.

Saf altından imal edilen yüzüğe 321 adet doğal pırlanta ve ayrıca 75 adet değerli taş ustalıkla yerleştirildi. AWDC temsilcileri, bu hediyenin iki ülke arasındaki güçlü ekonomik iş birliğinin ve uzun yıllara dayanan ticari ilişkilerin bir sembolü olarak hazırlandığını vurguladı.

Merkezin verilerine göre, ABD uzun yıllardır Anvers elmas endüstrisinin en büyük ortaklarından biri olarak kabul edilmektedir. Burada satılan doğal elmasların büyük bir kısmı nihayetinde Amerikalı alıcılara ulaşmaktadır.

AWDC ayrıca, yüzüğün yapımında sadece doğal pırlantaların kullanıldığının altını çizdi. Uzmanlar, doğal ve laboratuvar üretimi elmasları dış görünüşten ayırt etmenin zor olduğunu ancak kökenleri, nadirlikleri, piyasa değerleri ve statüleri arasında büyük farklar bulunduğunu belirtti.

Bilgi olarak, Belçika'nın Anvers şehri yaklaşık beş yüzyıldır dünya elmas ticaretinin en büyük merkezlerinden biri sayılmaktadır. Dünyada çıkarılan ham elmasların büyük bir kısmı, tam da bu şehirdeki ticaret alanları aracılığıyla dünya pazarına sunulmaktadır.

Şehrin ünlü Elmas Bölgesi'nde 1700'den fazla şirket faaliyet göstermektedir. Ayrıca, dünyanın ilk resmi elmas borsası 1863 yılında Anvers'te kurulmuş olup, bu bölge günümüzde de uluslararası pırlanta ticaretinin en prestijli merkezlerinden biri olmaya devam etmektedir.