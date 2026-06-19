Fizikçiler Elmas İçinde Beklenmedik «Süperiletken Göletler» Keşfetti

·12·Teknoloji
Fizikçiler Elmas İçinde Beklenmedik «Süperiletken Göletler» Keşfetti

ABD'nin saygın bilim merkezlerindeki araştırmacılar, kuantum bilgisayarlar ve yüksek teknolojili sensörlerin geliştirilmesi yolunda önemli bir keşfe imza attılar. Argonne Ulusal Laboratuvarı, Pennsylvania Devlet Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi bünyesindeki Pritzkar Moleküler Mühendisliği Enstitüsü'nden fizikçiler, bor katkılı elmas yapısında süperiletkenliğin nasıl ortaya çıktığını belirlemeyi başardılar. Ixbt.com haber veriyor.

Elmas, uzun zamandır mühendislerin ilgisini sadece dünyanın en sert malzemesi olmasıyla değil, aynı zamanda rekor düzeydeki ısı iletkenliğiyle de çekmektedir. Yirmi yılı aşkın bir süre önce bilim insanları, elmas kafesine bor atomları eklemenin, onu bir yalıtkandan elektrik akımını dirençsiz ileten bir süperiletkene dönüştürdüğünü belirlemişlerdi. Ancak, bu fenomenin iç mekanizması şimdiye kadar bilim için tam bir gizem olarak kalmıştı.

Beklenmedik Keşif: «Göletler» Teorisi

Araştırma sırasında fizikçiler, bor atomlarının eşit dağıldığı ince elmas filmler oluşturdular ve bunların mikroskobik yapısını detaylıca incelediler. Ixbt.com'un aktardığına göre, dışarıdan bakıldığında homojen görünen malzeme içinde beklenmedik bir şekilde mikroskobik süperiletken bölgelerin oluştuğu anlaşıldı. Araştırmacılar bu bölgeleri sembolik olarak «göletler» olarak adlandırdılar.

Dış koşullar değiştiğinde, bu küçük bölgelerin genişleyebildiği ve birbirine bağlanarak kesintisiz bir süperiletken ağ oluşturabildiği görüldü. En önemlisi, bilim insanları bu bölgelerin davranışlarının kontrol edilebileceğini kanıtladılar. Boyutları ve konumları; sıcaklık, manyetik alan, elektrik akımı, bor konsantrasyonu ve hatta elmas filmin kalınlığından doğrudan etkilenmektedir.

Kuantum Teknolojilerinde Yeni Bir Dönem

Bu keşfin pratik önemi eşsizdir. Günümüzde kuantum sistemleri oluştururken klasik ve kuantum elektroniğini birleştirmek için farklı malzemeler kullanmak gerekiyor, bu da süreci karmaşıklaştırıyor. Elmas ise aynı anda hem yarı iletken hem de süperiletken özelliklerini bünyesinde barındırabilen benzersiz bir platforma dönüşebilir.

Bilim insanlarına göre, bu keşif gelecekte «kristal içindeki kuantum sistemleri» oluşturmaya olanak tanıyacak. Sonuç olarak, mevcut silikon elektroniği ile kolayca entegre edilebilen kompakt kuantum işlemciler, ultra hassas sensörler ve diğer yüksek teknolojili cihazlar üretilecektir. Bu da hesaplama teknolojisinin yeni nesline geçişi önemli ölçüde hızlandıracaktır.

ElmasFizikKuantum BilgisayarıTeknolojiKeşif
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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