Hindistan’da yedi işçi 52 bin dolarlık elmas buldu

Hindistan’ın merkezindeki elmas madenciliği bölgesi Panna’da yedi yoksul işçi, hayatlarını tamamen değiştirebilecek değerli bir keşif yaptı. İki yıl önce kiraladıkları arazide 17,96 karat ağırlığında büyük bir elmas buldular.

Panna Elmas Dairesi yetkilisi Ravi Patel, bu taşı «mücevher kalitesinde», yani doğal elmasların en kaliteli ve nadir türlerinden biri olarak değerlendirdi. Ona göre elmasın başlangıç değeri en az 5 milyon rupi, yaklaşık 52,4 bin dolar olarak tahmin ediliyor.

Elmas işçilerin hayatını değiştirebilir

Elmasın bulunduğu Panna, Hindistan’daki elmas rezervlerinin büyük bölümünün toplandığı bölgelerden biri olan Madhya Pradesh eyaletinde yer alıyor. Ancak bölge, ülkenin en az gelişmiş yerlerinden biri ve halk yoksulluk, işsizlik ve su kıtlığı gibi sorunlarla karşı karşıya.

Bu nedenle yerel halk için değerli bir elmas bulmak büyük bir fırsat. Ancak elması bulan kişi her zaman elde edilen gelirden yararlanamıyor. Panna’daki madencilerin çoğu gündelik işçi olarak çalışıyor ve elmas bulmaları hâlinde gelir, çoğunlukla araziyi kiraya veren kişiye gidiyor.

Ancak bu kez durum farklı. Elması bulan yedi işçinin kendisi, satıştan gelir elde edebilecek.

Elması nasıl buldular?

Edinilen bilgilere göre, Axilesh Pal ve altı işçi daha iki yıl önce Panna’nın Sarokha köyündeki madeni düşük bir fiyata kiraladı. Ancak uzun süre şans eseri bir keşif yapamayınca madeni bir yıllığına kapattılar.

Kısa süre önce komşu bölgede yeni bir madende çalışmaya başladılar. Şiddetli yağışların ardından eski madeni de kontrol etmeye karar verdiler ve değerli taşı tam o sırada fark ettiler.

Pal, “Yaklaşık iki yıl boyunca orada kazı yaptık ama şansımız yaver gitmedi. Bu nedenle madeni bir yıllığına kapattık. Yeni madende çalışmaya başladığımızda eskisini de kontrol ettik ve elması tam orada bulduk” dedi.

Elmas ekim ayında açık artırmaya çıkarılacak

Ravi Patel’in açıklamasına göre elmas, ekim ayında düzenlenecek bir sonraki üç aylık açık artırmada satışa sunulacak. Hindistan’ın yanı sıra diğer ülkelerden gelen alıcılar da açık artırmaya katılabilecek.

Verilere göre devlet, satış gelirinden yüzde 12 oranında telif ücreti kesiyor. Kalan para ise elması bulan yedi işçi arasında eşit olarak paylaştırılacak.

Bu, işçiler için büyük bir finansal fırsat olabilir. Yerel basına göre üç işçi, yoksulluk nedeniyle şimdiye kadar evlenememişti. Bu beklenmedik keşif, onlara hayatlarını değiştirme ve aile kurma fırsatı sunabilir.