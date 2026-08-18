2.488 karatlık nadir elmas sonunda alıcısını buldu

Botsvana’da tarihin en büyük değerli elmaslarından birine sonunda alıcı bulundu. 2.488,32 karatlık “Motsvedi” elması, Karowe madeninde keşfedildikten sonra yaklaşık iki yıl boyunca satılmadan bekledi. Bu haberi Business Insider Africa duyurdu.

“Motsvedi”, Ağustos 2024’te Botsvana’daki Karowe madeninde bulundu. İlk olarak ağırlığının 2.492 karat olduğu açıklandı. Ancak taş temizlenip işlendiğinde nihai ağırlığının 2.488,32 karat olduğu ortaya çıktı.

Tarihin en büyük ikinci mücevher elması

Amerika Gemoloji Enstitüsü, bu taşı insanlık tarihinde bulunan en büyük ikinci mücevher elması olarak kabul etti.

İlk sırada ise 1905 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti’nde bulunan ünlü “Cullinan” elması yer alıyor. Ağırlığı 3.106 karat.

“Motsvedi”nin satıldığı bilgisini Kanadalı Lucara Diamond madencilik şirketi, 2026’nın ikinci çeyreğine ilişkin raporunda açıkladı. 7 Ağustos’ta yayımlanan raporda bu elmas, şirketin çeyreklik gelirlerine dahil edildi.

Şirketin toplam geliri 41 milyon dolar oldu. Ancak Lucara Diamond, taşın kime satıldığını ve tam olarak ne kadar değer biçildiğini açıklamadı.

Böylesine büyük bir elması satmak neden zor?

Bu kadar büyük ve nadir bir elması alıcıya sunmak, sıradan satışlardan oldukça farklıdır. Bunun nedeni, dev taşların gerçek değerini belirlemeye yönelik piyasada net ve genel kabul görmüş ölçütlerin bulunmamasıdır.

Bu nedenle sahibi, taşı daha küçük ancak değerli birkaç elmasa ayırarak işleyebilir. Bir diğer seçenek ise taşı bütün halinde koruyup onu eşsiz bir koleksiyon parçası veya müze eseri olarak sergilemektir.

“Motsvedi”nin kalitesi de dikkat çekiyor

“Motsvedi”, devasa boyutunun yanı sıra yüksek kalitesiyle de öne çıkıyor. Gemoloji Enstitüsü onu şeffaf, açık kahverengi tonlu ve mücevher kalitesinde bir elmas olarak tanımladı.

Uzmanlar taşı, az kusurlu ve tek parça bir kristal olarak kayda geçirdi.

Böylece yaklaşık iki yıl boyunca alıcısını bekleyen 2.488,32 karatlık “Motsvedi” sonunda yeni sahibine teslim edildi. Ancak ne kadara satıldığı ve bundan sonraki akıbetinin ne olacağı şimdilik gizemini koruyor.