Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?

Güneydoğu Asya'nın bazı bölgelerinde çiftçiler, pirinç tarlalarını zararlılardan korumak için ördeklerden faydalanıyor. Kuşlar belirli bir süre tarlaya salınarak ekinlerin arasında serbestçe dolaşıyor.

Ördeklerin temel görevi, pirince zarar verebilecek böcek ve salyangozları tüketmektir. Yabani otları da yedikleri için tarlanın doğal temizliğinin korunmasına yardımcı olurlar. Aynı zamanda ördekler, pirinç bitkilerine genellikle zarar vermezler.

Çiftçiler için bu yöntemin bir diğer önemli yanı, zararlılara karşı kullanılan kimyasal madde miktarını azaltmaya yardımcı olabilmesidir. Bu durum, tarımda ekolojik yaklaşımların yaygınlaşmasını sağlar.

Ördek kullanımı yeni bir fikir olmasa da, bazı bölgelerde bu geleneksel yöntem yeniden popüler hale geliyor. Doğal beslenme özellikleri sayesinde ördekler, tarladaki zararlı popülasyonunu kontrol etmede çiftçiler için kullanışlı bir yardımcıya dönüşüyor.

Böylece sıradan kuşlar, pirinç yetiştirme sürecinde doğaya zarar vermeyen yöntemlerden birini sunuyor.