Bangladeş'te halk, iki yıldır tamamlanmayan yola pirinç ekti

Bangladeş'in Sripur kentinde yerel halk, iki yıldır tamamlanamayan yol sorununu alışılmadık bir şekilde protesto etti. Kullanılamaz hale gelen yola pirinç fideleri dikerek yolun mevcut durumunun adeta pirinç tarlasını andırdığını sembolik olarak gösterdiler.

Yol yapımının yaklaşık iki yıl önce başladığı, ancak çalışmalar tamamlanmadan yolun kazılmış ve bakımsız halde bırakıldığı bildirildi. Yağmur yağdığında çukurlarda su birikmesi, araçlar ve yayalar için ulaşımı daha da zorlaştırıyor.

Bölge sakinleri, yolun uzun süredir tamamlanmamasının günlük yaşamlarında ciddi sıkıntılara yol açtığını söylüyor. Bu nedenle sorunu bir kez daha yetkililerin dikkatine sunmak amacıyla pirinç ekerek kendilerine özgü bir protesto düzenlediler.

Bangladeş'te yol sorunlarına dikkat çekmek için bu tür alışılmadık protesto yöntemleri daha önce de kullanıldı. Örneğin 2013 yılında Gazipur'un Sripur bölgesinde yaşayanlar, yağmurda çamur ve suyla dolan kullanılamaz durumdaki yola pirinç fideleri dikerek yolun onarılmasını talep etmişti.

Yerel halkın bu kez gerçekleştirdiği eylem de yol yapımının hızla tamamlanması ve uzun süredir devam eden sorunun çözülmesi çağrısı olarak değerlendiriliyor.