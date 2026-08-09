Bangladeş'te halk, iki yıldır tamamlanmayan yola pirinç ekti

·135·Dünya
Bangladeş'te halk, iki yıldır tamamlanmayan yola pirinç ekti

Bangladeş'in Sripur kentinde yerel halk, iki yıldır tamamlanamayan yol sorununu alışılmadık bir şekilde protesto etti. Kullanılamaz hale gelen yola pirinç fideleri dikerek yolun mevcut durumunun adeta pirinç tarlasını andırdığını sembolik olarak gösterdiler.

Yol yapımının yaklaşık iki yıl önce başladığı, ancak çalışmalar tamamlanmadan yolun kazılmış ve bakımsız halde bırakıldığı bildirildi. Yağmur yağdığında çukurlarda su birikmesi, araçlar ve yayalar için ulaşımı daha da zorlaştırıyor.

Bölge sakinleri, yolun uzun süredir tamamlanmamasının günlük yaşamlarında ciddi sıkıntılara yol açtığını söylüyor. Bu nedenle sorunu bir kez daha yetkililerin dikkatine sunmak amacıyla pirinç ekerek kendilerine özgü bir protesto düzenlediler.

Bangladeş'te yol sorunlarına dikkat çekmek için bu tür alışılmadık protesto yöntemleri daha önce de kullanıldı. Örneğin 2013 yılında Gazipur'un Sripur bölgesinde yaşayanlar, yağmurda çamur ve suyla dolan kullanılamaz durumdaki yola pirinç fideleri dikerek yolun onarılmasını talep etmişti.

Yerel halkın bu kez gerçekleştirdiği eylem de yol yapımının hızla tamamlanması ve uzun süredir devam eden sorunun çözülmesi çağrısı olarak değerlendiriliyor.

BangladeşSripurGazipur
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Görenler inanamıyor: Vücudu kıvırcık tüylerle kaplı atGörenler inanamıyor: Vücudu kıvırcık tüylerle kaplı atBugün, 05:49TikTok'ta canlı yayın sırasında kafasını su dolu kaba sokan genç bir daha çıkamadıTikTok'ta canlı yayın sırasında kafasını su dolu kaba sokan genç bir daha çıkamadıBugün, 05:275 Yıl Hapis veya 2,7 Milyon Dolar: Suudi Arabistan’da Hayvanlara Zarar Vermek Artık Çok Pahalı5 Yıl Hapis veya 2,7 Milyon Dolar: Suudi Arabistan’da Hayvanlara Zarar Vermek Artık Çok PahalıBugün, 05:11Jozett Lepol, Müslüman komşularının davranışları sayesinde 92 yaşında İslam’ı kabul ettiJozett Lepol, Müslüman komşularının davranışları sayesinde 92 yaşında İslam’ı kabul ettiBugün, 05:05Sansasyonel açıklama: UFC şampiyonu Donald Trump’ı sert sözlerle eleştirdiSansasyonel açıklama: UFC şampiyonu Donald Trump’ı sert sözlerle eleştirdiDün, 21:5730 lime sıkan kadının elleri yandı30 lime sıkan kadının elleri yandıDün, 18:34
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti