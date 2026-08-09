1.200 ördek üzüm bağının “ekolojik çalışanları” oldu (video)

Afrika’daki şarap üretim tesislerinden birinde 1.200 ördek her gün üzüm bağında “işe çıkıyor”. Onlar yalnızca kuş değil, çiftlikte zararlılarla mücadele eden doğal yardımcılar olarak görev yapıyor.

Çiftlik sahipleri kimyasal pestisit kullanımını azaltarak böceklere karşı ekolojik bir yöntem seçti. Ördekler üzüm bağındaki zararlı böcekleri ve diğer küçük haşereleri yiyerek bitkilerin korunmasına yardımcı oluyor.

Ayrıca ördeklerin doğal dışkıları toprağı besleyerek verimliliğini artırıyor. Böylece üzüm bağının bakımında kimyasal ürünlere duyulan ihtiyaç azalıyor.

İlginç olan şu ki ördekler her gün sabah ve öğleden sonra üzüm bağında dolaşarak yeni bir “iş gününe” başlıyor.