Gana'da insanlar balık, uçak ve hatta meyve şeklindeki tabutlarla defnediliyor

·3·Dünya
Gana'da insanlar balık, uçak ve hatta meyve şeklindeki tabutlarla defnediliyor

Gana'nın güneyinde yaşayan Ga halkı arasında, merhumları sıra dışı şekillerdeki tabutlarla defnetme geleneği bulunmaktadır. "Fantezi tabutları" olarak adlandırılan bu nesneler; balık, uçak, otomobil, meyve, tekne ve daha pek çok farklı şekilde üretilmektedir.

Tabutun şekli genellikle merhumun mesleğini, yaşam tarzını, ilgi alanlarını veya gerçekleşmemiş hayallerini temsil eder. Örneğin, bir balıkçı için balık veya tekne, bir çiftçi için tarım ürünü, hayatı boyunca uçakla seyahat etmeyi hayal eden biri için ise uçak şeklinde bir tabut hazırlanabilir.

Bu tabutlar Ga dilinde "abebuu adekai", yani "atasözü kutuları" olarak adlandırılır. Bunlar sadece basit bir defin eşyası değil, aynı zamanda merhumun hayatını ve kişiliğini sembolik olarak yansıtan birer sanat eseri olarak kabul edilir.

Geleneğin modern görünümü 1950'lerde Gana'nın Akra yakınlarındaki Teshie bölgesinde gelişmiştir. Oluşumu, yerel zanaatkar Seth Kane Kwei'nin ismiyle anılır. Daha sonra sıra dışı tabutlar Ga halkı arasında yaygınlaşmış ve uluslararası düzeyde de ün kazanmıştır.

Ananas, kalem, ev ve mısır şeklinde dört renkli tabut tasvir edilmiştir.
Ga HalkıTabutlarSeth Kane KweiGanaAkra
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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