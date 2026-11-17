Ev sahibinin baskısıyla başlayan karşılaşmanın ilk yarısında Vietnamlı futbolcu Nguyen Dinh 19. dakikada skoru açtı. Buna rağmen Kırgızistan Milli Takımı maç sonuna kadar mücadelesini sürdürdü ve durumu tamamen değiştirdi.

Kırgızistan Milli Takımı, Vietnam'daki hazırlık kampı kapsamında bir sonraki hazırlık maçını oynadı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Kırgız futbolcular rakip sahada irade göstererek, 2:1 skorla galip geldi.

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Dengeyi sağlama: Maçın 86. dakikasında tecrübeli savunma oyuncusu Valeriy Kichin gol atarak skoru eşitledi.

Galibiyet golü: Sadece iki dakika sonra, yani 88. dakikada Erbol Atabayev rakip fileleri havalandırarak takımına iradeli bir galibiyet getirdi.

Maç detayları İstatistikler Maç tarihi 17 Kasım Yer Vietnam (hazırlık kampı) Final skoru Kırgızistan — Vietnam 2:1 Gol atanlar Valeriy Kichin (86), Erbol Atabayev (88) — Nguyen Dinh (19)

Kamp kapsamındaki maçlar

Bilgi vermek gerekirse, bu maç Kırgızistan Milli Takımı'nın Vietnam'daki hazırlık kampı çerçevesindeki ikinci hazırlık maçıydı. Daha önce Kırgızlar, Çin Taipeisi Milli Takımı ile de kozlarını paylaşmıştı. Bu tür hazırlık maçları, takımın resmi maçlar öncesinde kadrosunu test etmesine ve taktiksel planlarını güçlendirmesine hizmet ediyor.

Sizce Kırgızistan Milli Takımı'nın son dakikalardaki iradeli performansı ve bu galibiyet, takımın gelecekteki maçlardaki şansını ne kadar olumlu etkiler? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!