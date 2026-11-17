Futbolda Tayland Kral Kupası sona erdi. Turnuvanın final maçında ev sahibi Tayland milli takımı, Tacikistan temsilcisiyle karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadelede fırsatları iyi değerlendiren Taylandlılar, 3-0'lık skorla galip gelerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Kırmızı kart ve maçın detayları

Maçın ilk yarısı dengeli bir oyunla devam ederken, Tacikistan ekibi için kritik bir an yaşandı. Karşılaşmanın 38. dakikasında Nozim Bobojonov yaptığı sert müdahale nedeniyle hakem tarafından oyundan ihraç edildi. Bir kişi eksik kalan Tacikistan, kısa süre sonra kalesinde golü gördü.

Goller: Tayland adına Supachok Sarachat 40. dakikada perdeyi açarken, ikinci yarıda sahneye çıkan Tirasak Poeyfimay 50 ve 75. dakikalarda attığı gollerle duble yaptı.

Ayrıca turnuvanın 3.lük maçında Umman milli takımı, Brunei kalesine cevapsız 7 gol atarak turnuvayı başarıyla tamamladı.

Takımlar Final sonucu / Derece Tayland 1.lik (Kral Kupası Şampiyonu) Tacikistan 2.lik (Gümüş madalya sahibi) Umman 3.lük (Brunei karşısında farklı galibiyet)

Takımların sahaya dizilişleri

Final maçında her iki takımın teknik direktörleri sahaya şu kadrolarla çıktı:

Tacikistan: Oleg Baklov, Zoir Juraboev, Vahdat Hanonov (Mehrubon Karimov, 62), Tabrez Islomov (Muhammadjon Rahimov, 76), Alijon Karomatullozoda, Amirbek Juraboev (Alisher Shukurov, 46), Ehsoni Panjshanbe, Shervoni Mabatshoev (Azizbek Haitov, 62), Nozim Bobojonov, Parvizjon Umarboev (Abdullo Ibragimzoda, 76), Sheriddin Boboev (Nuriddin Hamrokulov, 46).

İhraç: Nozim Bobojonov (38).

Sizce maçın başında gelen kırmızı kart, Tacikistan'ın oyun planını ve sonucunu ne kadar etkiledi? Yorumlarınızı bekliyoruz!