Ayetullah Ali Hamaney'in naaşı Irak'a getirildi, defin işlemleri 9 Temmuz'a kadar sürecek

·2·Dünya
Ayetullah Ali Hamaney'in naaşı Irak'a getirildi, defin işlemleri 9 Temmuz'a kadar sürecek

İran'ın merhum dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in naaşı, cenaze törenleri kapsamında Irak'a getirildi. Bu bilgi Reuters ajansı tarafından duyuruldu.

Hamaney'in tabutunun 7 Temmuz'da Irak'ın kutsal Necef şehrine ulaştığı bildirildi. Tabut, havalimanında Irak Başbakanı Ali el-Zeydi başkanlığındaki yetkililer ve bir dizi üst düzey devlet görevlisi tarafından karşılandı. Necef şehri, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) amcasının oğlu ve damadı İmam Ali'nin defnedildiği kutsal bir mekan olarak dünya Şiileri için en önemli ziyaretgahlarından biri kabul ediliyor. Bu nedenle cenaze töreninin bu şehirde düzenlenmesi büyük sembolik öneme sahip.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da törenlere katılmak üzere Necef şehrine gitti. Havalimanında düzenlenen resmi karşılama töreninde Irak'ın siyasi liderleri, devlet yönetimi ve Şii din alimleri de hazır bulundu. Ayrıca 8 Temmuz günü tabutun, toplu yas törenleri kapsamında şehir sokaklarında dolaştırılması planlanıyor.

Ayetullah Ali Hamaney ile vedalaşma törenleri 3 Temmuz'da Tahran'da başlamıştı. Törene Özbekistan'dan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov başkanlığındaki resmi bir heyet de katıldı. Cenaze töreninde Hamaney'in üç oğlu Mustafa, Meysam ve Mesud da görüldü.

Ancak İran'ın mevcut dini lideri Mücteba, babasının cenaze törenine katılmadı. Kendisi bu yılın 9 Mart tarihinde babasının yerine yeni dini lider olarak atanmıştı. ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen hava saldırıları sonucu aldığı yaralar nedeniyle bugüne kadar kamuoyu önüne çıkmadığı belirtiliyor. Aynı zamanda cenazeye katılmamasının güvenlik önlemleriyle ilgili olduğu vurgulanıyor.

Resmi bilgilere göre defin törenleri 9 Temmuz'a kadar devam edecek. Ardından Hamaney'in naaşı, Meşhed şehrinde orta çağ Şii imamlarından birinin mezarının yanına defnedilecek. Kaynaklara göre, kendisiyle birlikte kızı, damadı, gelini ve 14 aylık torununun da aynı yere defnedilmesi planlanıyor.

Hatırlatmak gerekirse, Ayetullah Ali Hamaney 28 Şubat'ta ABD ve İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybetmişti. Vefatı resmen 1 Mart'ta doğrulanmıştı. Başlangıçta eski liderle vedalaşma törenlerinin 4 Mart'ta başlayıp üç gün sürmesi planlanmıştı. Ancak organizatörler, "milyonlarca katılımcının" beklendiği ve gerekli altyapının hazırlanması ihtiyacı nedeniyle defin ve yas etkinliklerinin Temmuz ayına ertelendiğini belirtti.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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