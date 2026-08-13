8 Yaşındaki Çocuk Balık Avında Korkunç Yırtıcı Balık Yakaladı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 8 yaşındaki Seamus, babasıyla balık tutarken beklenmedik ve sıra dışı bir olayla karşılaştı. Her zamanki gibi bass balığı yakalamayı bekliyordu, ancak oltasına keskin dişli, kırmızı karınlı bir pirana takıldı.

Çocuğun babası Michael Coffey, olay hakkında Facebook'ta paylaşım yaparak şöyle yazdı: «Artık Seamus'un ne yakalayacağına şaşırmayacağım. Bugün Ridley Park Gölü'nden 2 libre ağırlığında kırmızı karınlı bir pirana yakaladı!»

Delaware County'de yaşayan baba ve oğul balık tutarken Seamus oltasına bir balık takıldığını fark etti. Michael önce bunun sıradan bir bass balığı olduğunu düşündü ve balığın kaçmaması için oltayı yavaşça çekmesini tavsiye etti.

Ancak Seamus balığı sudan çıkardığında babası şaşkına döndü. Michael önce bunun daha büyük bir bluegill ya da ona benzeyen başka bir tür olabileceğini düşündü.

«Bunun bir bluegill olduğunu düşündüm, sonra “Bu da ne?” dedim,» diye konuştu 6ABC televizyonuna.

O sırada Seamus balığı hemen tanıdı.

«Bu bir pirana!», dedi.

Çocuğun böylesine sıra dışı bir balığı hemen tanımasında, internette izlediği eğitici doğa ve balıkçılık videoları etkili oldu. Michael'ın söylediğine göre Seamus, dünyanın farklı bölgelerindeki balıklarla ilgili videoları düzenli olarak izliyor.

Pensilvanya Balık ve Tekne Komisyonu da yakalanan balığın gerçekten pirana olduğunu doğruladı. Piranalar ise çoğunlukla Güney Amerika sularında yaşar.

Uzmanlar, yerel bir gölde böylesine egzotik bir balığın ortaya çıkmasının garip görünse de eyalette daha önce de benzer olayların kaydedildiğini belirtiyor.

Pensilvanya Balık ve Tekne Komisyonu iletişim direktörü Mike Parker'a göre, her yaz yerel sularda sıra dışı canlıların görüldüğüne dair ihbarlar geliyor. Bunlar arasında timsahlar, kaymanlar, egzotik yılanlar, sürüngenler ve çeşitli balıklar da bulunuyor.

Parker, eyalette egzotik hayvanların evde beslenmesine izin verilse de bu hayvanları kamuya açık su kaynaklarına bırakmanın yasa dışı olduğunu açıkladı.

Uzmanın görüşüne göre bu pirana da muhtemelen birinin evcil hayvanıydı ve sahibi daha sonra ondan kurtulmak için balığı göle bırakmış olabilir.

Egzotik canlıların yerel ekosisteme karışmasının diğer nedenleri arasında canlı deniz ürünleri ticaretinden kazara kaçmaları veya bazı kültürel törenler sırasında hayvanların doğaya salınması da gösteriliyor.