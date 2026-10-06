Kaliforniya'da Ramazan ve Kurban Bayramları resmi tatil ilan edildi

·11·Dünya
Kaliforniya'da Ramazan ve Kurban Bayramları resmi tatil ilan edildi

ABD'nin nüfus ve ekonomik güç bakımından en büyük bölgesi olan Kaliforniya eyaletinde tarihi bir olay yaşandı. Eyalet Valisi, Demokrat Parti temsilcisi Gavin Newsom, Iyd el-Fıtr (Ramazan Bayramı) ve Iyd el-Adha (Kurban Bayramı) tatillerini eyalet çapında resmi tatiller arasına dahil eden yasayı imzaladı.

The New York Post gazetesinin verdiği bilgilere göre, bu kararın yürürlüğe girmesiyle Müslümanlar, kutsal bayram günlerinde resmen idari izin kullanma, okul ve üniversitelerde dersleri kaçırmama hakkına sahip oldular.

Tarihi kararın arkasındaki büyük siyaset: Seçmen oyları için mücadele

Uluslararası siyaset bilimciler, özellikle Amerikan uzmanı analist Malek Dudakov, bu adımın tesadüfen atılmadığını, yaklaşan önemli seçimler öncesinde Müslüman diasporasının sempatisini kazanmaya yönelik ciddi bir siyasi manevra olduğunu belirtiyor:

  • 2024 yılı dersleri: O seçimlerde Demokrat Parti, Müslüman ülkelerden gelen göçmenlerin önemli bir kısmını kaybetmişti. O dönemde seçmenlerin yaklaşık yüzde 40'ı, Orta Doğu'da hızlı bir şekilde barışı sağlama sözü veren Donald Trump'a oy vermişti;

  • Hayal kırıklığı ve ruh hali değişimi: Ancak Gazze ve bölgedeki durumun yumuşamak yerine daha da gerginleşmesi nedeniyle, şu anda Amerikalı Müslümanların yaklaşık yüzde 90'ının Trump'ın politikalarından memnun olmadığı gözlemleniyor;

  • Belirleyici eyaletler: Ülke genelinde Müslümanların oranı Avrupa ülkelerindeki kadar yüksek olmasa da, Michigan gibi kararsız (swing states) eyaletlerde oyları, başkanlık veya Kongre seçimlerinin sonucunu kökten değiştirebilir. (Örneğin, Michigan'daki Dearborn şehri, ABD'de Müslümanların çoğunluğu oluşturduğu ilk büyük yerleşim birimi haline geldi).

Cumhuriyetçilerin öfkesi ve kültürel çatışma

Newsom'un bu girişimi, siyasi rakipleri olan Cumhuriyetçi Parti tarafından sert tepkiyle karşılandı:

  • «İslamlaştırma» suçlaması: Muhafazakar siyasetçiler, Demokratları siyasi çıkar elde etmek uğruna Amerika'yı yapay bir şekilde «İslamlaştırmaya» çalışmakla açıkça suçluyor;

  • Koalisyonun parçalanması: Uzmanlara göre, Trump etrafında birleşen farklı millet ve din temsilcilerinden oluşan koalisyon fiilen parçalandı. Şu anda ABD'deki Yahudi nüfusunun üçte ikisi de İran ile doğrudan askeri bir çatışmaya karşı çıkıyor.

Kültürel mücadelelerden dini ihtilaflara

Demokratlar şu anda kendilerini gerilimi azaltabilecek tek güç olarak göstermeye çalışıyor ve hatta İsrail'e silah sevkiyatını kısıtlama ve yaptırım uygulama gibi açıklamalarla kitleleri cezbetmeye çalışıyor.

Ancak uzmanlar, bu siyasi oyunların bir sonucu olarak Amerika Birleşik Devletleri iç siyasetinin sadece ideolojik-kültürel tartışmalara değil, aynı zamanda giderek derinleşen karmaşık dini tartışmalar ve yeni ihtilaflar girdabına sürüklendiğini vurguluyor. Buna rağmen, Kaliforniya'dakibu karar, ABD'de yaşayan milyonlarca Müslüman için haklarını eyalet çapında savunma konusunda tarihi bir emsal teşkil edecektir.

Gavin NewsomKaliforniyaIyd el-FıtrIyd el-AdhaABD
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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