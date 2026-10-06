Donald Trump Rusya'daki veba riski için yardım teklif etti

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın İrkutsk bölgesinde veba salgını olabileceğine dair haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, bu durumla ilgili olarak Rusya'ya yardım teklif etti. Konuyla ilgili haberi CNBC duyurdu.

5 Ekim'de Beyaz Saray'da gazetecilerle konuşan Trump, İrkutsk'taki veba araştırmaları yapan bir araştırma enstitüsü çalışanının hayatını kaybetmesiyle ilgili bilgilerin ardından Rusya'ya yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Trump, bu konuyu henüz Rus yetkililerle görüşmediğini ifade etti. Bununla birlikte vebayı ciddi bir hastalık olarak nitelendiren Trump, bazı mikropların giderek daha güçlü hale geldiğine dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise durumun Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve diğer kurumlarla iş birliği içinde takip edildiğini bildirdi. Bakanlık, şu an için birçok detayın henüz doğrulanmadığını kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü de hayatını kaybeden çalışanın ölümüne tam olarak neyin sebep olduğunun henüz doğrulanmadığını açıkladı. Örgüt, mevcut bilgilere dayanarak halk için risk seviyesini düşük olarak değerlendiriyor.

Daha önce Rus yetkililer, 29 Eylül'de İrkutsk'taki veba ile mücadele enstitüsünde görevli bir çalışanın şiddetli zatürre belirtileriyle hastaneye kaldırıldığını ve 1 Ekim'i 2 Ekim'e bağlayan gece hayatını kaybettiğini duyurmuştu.