Rusya'da akciğer vebası acil durumu: Deney tüpünün kırıldığı iddia ediliyor

·7·Dünya
Rusya'da akciğer vebası acil durumu: Deney tüpünün kırıldığı iddia ediliyor

Rusya'nın İrkutsk bölgesinde acil bir sıhhi-epidemiyolojik durum ortaya çıktı. Veba ile Mücadele Araştırma Enstitüsü'nde çalışan 28 yaşındaki bir laborant, çok tehlikeli bir enfeksiyon olan akciğer vebası nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu trajedinin ardından bölgede acil güvenlik önlemleri alındı ve merhume ile temasta olan 190'dan fazla kişi karantinaya alınarak sıkı tıbbi gözetim altına getirildi.

Olay nasıl gerçekleşti? Ana tahminler

Medya ve operasyonel kaynaklardan gelen bilgilere göre, merhume Darya Shipilova, Sibirya ve Uzak Doğu Veba ile Mücadele Araştırma Enstitüsü'nde bakterilerin antibiyotiklere karşı direncini incelemekle görevliydi.

  • Tüp kırılması tahmini: Soruşturma ve uzmanlar tarafından değerlendirilen ana tahminlerden birine göre, çalışan laboratuvardaki çalışma sürecinde veba etkeni (Yersinia pestis) içeren bir deney tüpünü kazara düşürmüş olabilir.

  • Durumunun ağırlaşması: Olaydan sonra kızın sağlığı hızla kötüleşti ve Şelehov Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hastanın hayatı kurtarılamadı.

Karantina kısıtlamaları ve incelemeler

Trajedinin ardından salgının yayılmasını önlemek amacıyla sert önlemler devreye sokuldu:

  1. Hastalık odağının izolasyonu: Laborantın tedavi gördüğü tıp kurumu ve bazı bölümleri geçici olarak tamamen karantinaya alındı, bölgedeki yükseköğretim kurumlarından birinde dersler çevrimiçi formata geçirildi.

  2. Temaslıların incelenmesi: Genç kızla temasta olan yaklaşık 200 kişi hastanelere yerleştirilerek önleyici gözetime alındı. Uzmanlar tarafından alınan ilk analizler, bu kişilerde enfeksiyona rastlanmadığını gösteriyor.

  3. Buryatya versiyonu reddedildi: Başlangıçta merhumenin hastalığın doğal odağı olarak kabul edilen Buryatya Cumhuriyeti'ne seyahat ettiği yönünde tahminler yayılmıştı. Ancak Buryatya yönetimi bu haberleri resmen yalanlayarak, kızın son zamanlarda bölgeyi ziyaret etmediğini ve cumhuriyette veba odağı bulunmadığını açıkladı.

Şu anda İrkutsk bölgesinde, sıhhi makamlar ve federal uzmanların katılımıyla güvenlik kurallarının ihlali konusunda derinlemesine soruşturmalar devam etmektedir.

İrkutsk BölgesiDarya ShipilovaYersinia pestisSibirya ve Uzak Doğu Veba ile Mücadele Araştırma EnstitüsüRusya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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