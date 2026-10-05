Rus yetkililer, İrkutsk'taki "kolera" söylentilerine inanmama çağrısında bulundu

·29·Dünya
Rus yetkililer, İrkutsk'taki "kolera" söylentilerine inanmama çağrısında bulundu

İrkutsk bölgesinde kolera salgını yaşandığına dair internette çıkan haberler Rus yetkililer tarafından doğrulanmadı. 5 Ekim'de Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, halkı bu konudaki çeşitli söylentilere inanmamaya çağırdı.

Peskov'a göre, sıhhi ve epidemiyolojik konularda temel yetkili kurum Rospotrebnadzor'dur. Halkın yalnızca bu kurumun resmi verilerine güvenmesini tavsiye etti.

Rospotrebnadzor, İrkutsk bölgesindeki duruma ilişkin gerekli inceleme ve analizlerin yapıldığını bildirdi. Kuruma göre, bölgedeki sıhhi ve epidemiyolojik durum stabil seyretmektedir.

Daha önce İrkutsk'ta veba ile mücadele enstitüsünde çalışan bir personelin zatürre belirtileriyle hastaneye kaldırıldığı ve hayatını kaybettiği bildirilmişti. Ölüm nedeni hakkında çeşitli spekülasyonlar yayılmıştı.

Olayın arka planında, Orta Asya'nın Özbekistan dahil bazı ülkeleri, yüksek riskli enfeksiyonların girişini önlemek amacıyla tedbirleri artırdı.

İrkutskDmitriy PeskovRospotrebnadzorÖzbekistanRusya
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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