Hazar'daki facia sonrası tutuklama: Kazakistan Deniz Kuvvetleri eski komutanı da gözaltına alındı

Kazakistan Silahlı Kuvvetleri tarihinde barış döneminde yaşanan en büyük kaybın nedenlerini araştırmak amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında üst düzey askeri yetkililer hesap veriyor. Hazar Denizi'ndeki askeri tatbikat sırasında askerlerin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, ülkenin Deniz Kuvvetleri eski komutanı Kanat Niyazbekov resmen tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, geçtiğimiz hafta onu görevden almış ve bu faciada sorumluluğu bulunan herkesin yasalar önünde tavizsiz bir şekilde yargılanmasını talep etmişti.

Dalgaların yuttuğu 17 asker: Facia nasıl yaşandı?

Olay, Hazar Denizi'nin Kazakistan'a ait sularında düzenlenen «Hazar Savunması — 2026» kapsamlı tatbikatı sırasında meydana geldi:

Tatbikatın kapsamı: 22 Eylül'de başlayan askeri tatbikata 500'den fazla askeri personel katılmıştı;

Aniden kötüleşen hava koşulları: 24 Eylül günü denizde çıkan şiddetli fırtına ve hava koşullarının aniden kötüleşmesi sonucu tam 17 askeri personel dev dalgalara kapılarak denize sürüklendi;

Ağır kayıplar: Yürütülen acil kurtarma çalışmaları sonucunda sadece üç asker sağ kurtarılabildi, diğer 14 asker hayatını kaybetti.

Bu kaza, modern Kazakistan ordusu tarihinde tatbikat sırasında yaşanan en büyük kayıp olarak kayıtlara geçti.

«Genel olarak dikkate alınır»: Eski komutanın tartışmalı cevabı ve soruşturma sonuçları

Bu olaydan sonra eski komutan Kanat Niyazbekov, gazetecilerin sorularına verdiği muğlak cevaplarla kamuoyunun tepkisini çekmişti. Olayı sadece kötü hava koşulları ve dalgalarla açıklayan komutan, tatbikat planlanırken doğa olaylarının hesaba katılıp katılmadığına dair doğrudan soruya: «Genel olarak dikkate alınır»şeklinde yanıt vermişti.

Ancak resmi incelemeler bunun tam tersini ortaya koydu:

Hazırlıktaki ciddi eksiklikler: Kazakistan Savunma Bakanlığı'nın özel inceleme komisyonu, tatbikatın planlanması ve güvenlik kurallarına uyulması konusunda ciddi ihlaller ve ihmaller olduğunu ortaya çıkardı;

5 yetkili parmaklıklar ardında: Bu ceza davası kapsamında halihazırda beş üst düzey yetkili tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazakistan Başsavcılığı ve Askeri Soruşturma Dairesi, facia ile ilgili her bir sorumlu subayın eylemlerine ilişkin hukuki değerlendirme yapmak üzere soruşturmalarını sürdürüyor.