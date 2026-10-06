Hazar'daki facia sonrası tutuklama: Kazakistan Deniz Kuvvetleri eski komutanı da gözaltına alındı

·35·Dünya
Hazar'daki facia sonrası tutuklama: Kazakistan Deniz Kuvvetleri eski komutanı da gözaltına alındı

Kazakistan Silahlı Kuvvetleri tarihinde barış döneminde yaşanan en büyük kaybın nedenlerini araştırmak amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında üst düzey askeri yetkililer hesap veriyor. Hazar Denizi'ndeki askeri tatbikat sırasında askerlerin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, ülkenin Deniz Kuvvetleri eski komutanı Kanat Niyazbekov resmen tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, geçtiğimiz hafta onu görevden almış ve bu faciada sorumluluğu bulunan herkesin yasalar önünde tavizsiz bir şekilde yargılanmasını talep etmişti.

Dalgaların yuttuğu 17 asker: Facia nasıl yaşandı?

Olay, Hazar Denizi'nin Kazakistan'a ait sularında düzenlenen «Hazar Savunması — 2026» kapsamlı tatbikatı sırasında meydana geldi:

  • Tatbikatın kapsamı: 22 Eylül'de başlayan askeri tatbikata 500'den fazla askeri personel katılmıştı;

  • Aniden kötüleşen hava koşulları: 24 Eylül günü denizde çıkan şiddetli fırtına ve hava koşullarının aniden kötüleşmesi sonucu tam 17 askeri personel dev dalgalara kapılarak denize sürüklendi;

  • Ağır kayıplar: Yürütülen acil kurtarma çalışmaları sonucunda sadece üç asker sağ kurtarılabildi, diğer 14 asker hayatını kaybetti.

Bu kaza, modern Kazakistan ordusu tarihinde tatbikat sırasında yaşanan en büyük kayıp olarak kayıtlara geçti.

«Genel olarak dikkate alınır»: Eski komutanın tartışmalı cevabı ve soruşturma sonuçları

Bu olaydan sonra eski komutan Kanat Niyazbekov, gazetecilerin sorularına verdiği muğlak cevaplarla kamuoyunun tepkisini çekmişti. Olayı sadece kötü hava koşulları ve dalgalarla açıklayan komutan, tatbikat planlanırken doğa olaylarının hesaba katılıp katılmadığına dair doğrudan soruya: «Genel olarak dikkate alınır»şeklinde yanıt vermişti.

Ancak resmi incelemeler bunun tam tersini ortaya koydu:

  • Hazırlıktaki ciddi eksiklikler: Kazakistan Savunma Bakanlığı'nın özel inceleme komisyonu, tatbikatın planlanması ve güvenlik kurallarına uyulması konusunda ciddi ihlaller ve ihmaller olduğunu ortaya çıkardı;

  • 5 yetkili parmaklıklar ardında: Bu ceza davası kapsamında halihazırda beş üst düzey yetkili tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazakistan Başsavcılığı ve Askeri Soruşturma Dairesi, facia ile ilgili her bir sorumlu subayın eylemlerine ilişkin hukuki değerlendirme yapmak üzere soruşturmalarını sürdürüyor.

Hazar Savunması 2026Kanat NiyazbekovKazakistan BaşsavcılığıTokayevAskeri Facia
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

14 askerin ölümünün ardından Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan 5 yetkili tutuklandı14 askerin ölümünün ardından Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan 5 yetkili tutuklandı26 Eylül 10:1125 Eylül — Kazakistan'da Ulusal Yas Günü: Mangistau'daki facianın detayları25 Eylül — Kazakistan'da Ulusal Yas Günü: Mangistau'daki facianın detayları25 Eylül 08:34İran, Hazar'daki Ticaret Gemisine Düzenlenen Saldırı Sonrasında Ukrayna'ya Misilleme Sözü Verdiİran, Hazar'daki Ticaret Gemisine Düzenlenen Saldırı Sonrasında Ukrayna'ya Misilleme Sözü Verdi26 Temmuz 22:28Semerkant'taki Olimpiyatların ardından üç Afgan satranç oyuncusu sınırda tutuklandıSemerkant'taki Olimpiyatların ardından üç Afgan satranç oyuncusu sınırda tutuklandıBugün 21:49İstanbul'da bir kız öğrenci okula bıçakla girerek akranlarına saldırdıİstanbul'da bir kız öğrenci okula bıçakla girerek akranlarına saldırdıBugün 21:49CNN şok iddiası: 80 yıl sonra ilk kez bir Amerikan askeri kurşuna dizilecek mi?CNN şok iddiası: 80 yıl sonra ilk kez bir Amerikan askeri kurşuna dizilecek mi?Bugün 21:14
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?