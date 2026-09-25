25 Eylül — Kazakistan'da Ulusal Yas Günü: Mangistau'daki facianın detayları

Kazakistan Cumhuriyeti, Hazar Denizi bölgesinde askerlerin başına gelen korkunç facianın ardından derin bir yas ve üzüntüye boğuldu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev ilgili kararnameyi imzalayarak 25 Eylül tarihini ülke genelinde Ulusal Yas Günü ilan etti. Devlet başkanının basın servisi konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. 24 Eylül'de Mangistau bölgesinin Hazar Denizi açıklarında gerçekleştirilen askeri tatbikat sırasında hava koşullarının aniden kötüleşmesi, şiddetli fırtına ve yükselen dalgalar, askerlerin ağır bir kaza geçirmesine yol açtı.

Savunma Bakanlığı'nın ilk haberlerinde 9 askerin hayatını kaybettiği ve 3'ünün kurtarıldığı belirtilmiş olsa da, daha sonra Mangistau Bölge Valiliği facianın boyutunun daha büyük olduğunu açıkladı: Tatbikat sırasında toplam 17 asker buz gibi suya düşmüş, bunlardan 12'si hayatını kaybetmiş olup, iki askeri arama çalışmaları için acil operasyonlar devam etmektedir.

Yaşanan ağır kayıp nedeniyle Aktau şehrinde 25-27 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan şehir günü kutlamaları ile «Hazar Denizi – Dostluk Denizi» uluslararası festivalinin açılış ve kapanış gala konserleri tamamen iptal edildi. Olayla ilgili derhal cezai soruşturma başlatıldı ve savunma sistemindeki güvenlik kurallarına uyulup uyulmadığına dair geniş kapsamlı incelemelere geçildi.

Peki, Hazar'daki askeri tatbikatlar sırasında neden acil hava durumu tahmini dikkate alınmadı, 17 askerin suya düşmesine hangi teknik veya yönetim hataları sebep oldu ve soruşturma hangi sorulara yanıt arıyor?

«12 kurban, 25 Eylül yası ve iptal edilen kutlamalar»: Hazar faciasının 5 ana noktası

Mangistau bölgesindeki deniz faciası ile ilgili en önemli resmi gerçekler:

25 Eylül — Ulusal Yas Günü: Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev, hayatını kaybeden askerlerin anısına tüm cumhuriyette ulusal yas ilan etti;

12 asker hayatını kaybetti: Hazar dalgaları altında kalan 17 askerden 12'si kurban gitti, 3'ü kurtarıldı, 2'sini arama çalışmaları devam ediyor;

Aniden çıkan fırtına: 24 Eylül'deki tatbikat sırasında rüzgar ve dalgaların beklenmedik şekilde şiddetlenmesi acil duruma yol açtı;

Aktau'da tüm bayramlar durduruldu: 25-27 Eylül için planlanan «Hazar Denizi — Dostluk Denizi» uluslararası festivali ve Aktau Şehir Günü gala konserleri resmen iptal edildi;

Ciddi cezai soruşturma: Savunma sistemi sorumluları hakkında askeri hizmet güvenlik gereklilikleri ve ihmal nedeniyle cezai dava açıldı.

Hazar'daki acil durum dinamiği: İlk haberler ve valiliğin nihai rakamlarının karşılaştırması

Mangistau bölgesindeki olayların gelişimi ve netleştirilmiş verilerin sınıflandırılması:

Göstergeler ve hususlar Savunma Bakanlığı'nın ilk bilgisi Mangistau Bölge Valiliği'nin netleştirilmiş raporu Suya düşen toplam asker sayısı Kesin sayı tam açıklanmamıştı Toplam 17 asker Hayatını kaybedenlerin sayısı 9 asker 12 kurban (ağır kayıp) Canlı kurtarılanlar 3 asker 3 asker (doktor kontrolünde) Kayıplar (aramada) Bilgi verilmedi 2 askeri arama çalışmaları devam ediyor Ana sebep ve faktörler Tatbikat sırasındaki olumsuz hava koşulları Şiddetli rüzgar, büyük dalgalar ve teknik güvenlik sorunu Hukuki ve devlet önlemleri Hizmet içi soruşturma Ulusal yas ilan edildi, cezai soruşturma devam ediyor

Askeri ve güvenlik uzmanlığı: Barış zamanındaki tatbikat neden faciayla bitti?

Askeri analistler, deniz güvenliği uzmanları ve hukukçuların sonuçları:

«Meteorolojik uyarı ve insan faktörü»: Deniz tatbikatları yapılırken hidrometeoroloji servisinin raporları birinci derecede kanun hükmündedir; soruşturma organları, tatbikatı planlayan komutanların beklenen şiddetli rüzgar hakkında uyarılıp uyarılmadığı sorusuna cevap bulmalıdır; eğer fırtına riski önceden biliniyorsa, tatbikatların iptal edilmemesi ağır bir ihmaldir;

Kurtarma ekipmanları ve teknik hazırlık: Suda hareket eden askeri araçlar (ZPT, botlar veya çıkarma araçları) dalgalara karşı ne kadar dayanıklıydı ve personel özel can yelekleri ile acil durum iletişim sistemleriyle donatılmış mıydı sorusu odak noktasında olacaktır; soğuk su ve güçlü akıntının insanı birkaç dakikada yorabileceği bilinmektedir;

Aktau'daki bayramların durdurulması — ahlaki ve kültürel bir karar: Şehir günü ve uluslararası festivallerin iptal edilmesi, toplumdaki acı kayba duyulan yüksek saygıyı ve dayanışmayı ifade eder; tüm Kazakistan halkı bu felakette askerlerin aileleriyle birlik göstermektedir;

Silahlı Kuvvetler'de sistemsel denetim: Bu olay, Kazakistan ordusunda tatbikat güvenliği yönetmeliğinin kökten gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır; cezai soruşturma kapsamında sorumlu mevkideki subayların ve karargah yöneticilerinin eylemlerine kesin hukuki değerlendirme yapılacaktır.

Hazar'ın derinliklerinde yaşanan bu üzücü olay, barış zamanında görevini yerine getiren askerlerin hayatının ne kadar değerli ve sorumluluk gerektiren bir konu olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Sizce Hazar Denizi'ndeki bu ağır faciada beklenmedik doğa olayları mı daha çok rol oynadı, yoksa askeri komutanlığın güvenlik kurallarına karşı ihmalkarlığı mı? Kazakistan Silahlı Kuvvetleri'nde bu tür üzücü durumların önlenmesi için tatbikat sisteminde ne gibi değişiklikler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Hayatını kaybeden askerlerin yakınlarına taziyelerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda bırakın ve kardeş ülkemizdeki bu ağır facianın analizini tüm vatandaşlarımızla paylaşın!