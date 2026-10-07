54 yaşındaki İngiliz adam, 327 günde iki okyanusu kürekle geçerek herkesi hayrete düşürdü

·9·Dünya
54 yaşındaki İngiliz adam, 327 günde iki okyanusu kürekle geçerek herkesi hayrete düşürdü

54 yaşındaki İngiliz Dave Bell, tek başına kürekli teknesiyle Pasifik ve Hint okyanuslarını geçerek yaklaşık 29 bin kilometrelik bir mesafe kat etti. Uzun süren yolculuğu Peru'da başlayıp 327 gün sonra Kenya'da sona erdi.

Bell, yolculuk boyunca günde ortalama 12 saat kürek çekti. Ekstrem seyahati sırasında birkaç kez teknik sorunlarla karşılaştı. Bunlar arasında teknenin dümeninin üç kez kırılması ve denizin ortasında tamir etmek zorunda kalması yer alıyor. Bir keresinde ise teknesi alabora olma tehlikesi yaşadı.

Karaya ulaştığında Bell, uzun süre denizde kaldığı için başlangıçta yürümekte zorlandı ve yardıma ihtiyaç duydu.

İngiliz gezgin şimdi, dış yardım almadan kürekle katedilen en uzun mesafe rekorunun resmen onaylanmasını bekliyor.

Dave BellKürekli TeknePasifik OkyanusuHint OkyanusuRekor
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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