Tarihteki ilk telefon görüşmesi nasıl gerçekleşti?

·3·Dünya
Tarihteki ilk telefon görüşmesi nasıl gerçekleşti?

9 Ekim 1876'da telefonun mucidi Alexander Graham Bell ve asistanı Thomas Watson, laboratuvar dışında ilk kez telefonla iki yönlü bir görüşme gerçekleştirdiler. Yaklaşık üç saat süren bu deney, telefon iletişiminin gelişiminde önemli bir dönüm noktası oldu.

Smithsonian Enstitüsü kütüphanelerinin verilerine göre, o gün Bell ABD'nin Boston şehrindeki Walworth Manufacturing şirketinin ofisinde, Watson ise komşu Cambridge şehrindeydi. İletişim kurmak için yeni bir hat çekmek yerine, şirket ofisi ile fabrika arasındaki telgraf hattını kullandılar.

Tarihi görüşme sırasında iki mucit, söylenenleri ayrı ayrı not etti. Daha sonra bu notlar birlikte yayımlandı. Bu olay, 1961 yılında Cambridgeport'a dikilen bir anıt plaketle de ölümsüzleştirildi.

Alexander Graham Bell, telefon icadı için 7 Mart 1876'da patent aldı. Başvuruyu ise 14 Şubat'ta yapmıştı. İlginç olan, aynı gün başka bir mucit olan Elisha Gray'in de benzer bir cihaz için ön başvuru yapmış olmasıdır.

10 Mart 1876'da Bell, telefon aracılığıyla insan sesini başarıyla iletti. O sırada asistanına: «Bay Watson, buraya gelin! Sizi görmek istiyorum!» demişti. Bu sözler, telefonla iletilen ilk meşhur cümle olarak tarihe geçti.

Aynı yılın 10 Ağustos'unda Bell, Kanada'daki Brantford ve Paris şehirleri arasında da telefon bağlantısını denedi. Ancak bu deneyde iki yönlü bir görüşme gerçekleşmedi.

Bu nedenle 9 Ekim'de gerçekleştirilen deney, telefon tarihinde özel bir öneme sahiptir. Bu deney, iki kişinin farklı yerlerdeyken telefon aracılığıyla birbirini duyup özgürce iletişim kurabileceğini kanıtladı.

Alexander Graham BellThomas WatsonTelefon İcadı1876 Yılıİletişim Tarihi
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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