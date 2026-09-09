Meksikalı balıkçı Pasifik Okyanusu'nda sekiz gün sonra sağ kurtarıldı

·14·Dünya
Meksikalı balıkçı Pasifik Okyanusu'nda sekiz gün sonra sağ kurtarıldı

Meksika'da bir balıkçı Pasifik Okyanusu'nda küçük bir teknede sekiz gün boyunca tek başına mahsur kaldıktan sonra sağ olarak kurtarıldı. Yakınları ve tanıdıkları arasında "Chiko" olarak bilinen Hector Marquez Martinez, Oaxaca eyaletindeki Puerto Angel kıyılarından balık tutmak için denize açıldıktan sonra kaybolmuştu.

O, "Josmarcito" adlı küçük teknesiyle yola çıkmış ve birkaç saat içinde geri dönmesi bekleniyordu. Ancak Hector'un eve dönmemesi ailesini ciddi şekilde endişelendirdi. Bunun üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Arama çalışmalarına yakınları, yerel balıkçılar, gönüllüler ve Meksika Deniz Kuvvetleri dahil oldu. 31 Ağustos'ta kaybolan Hector, sekiz gün sonra, 6 Eylül Pazar günü bulundu.

Onu, Huatulco'nun 260 deniz mili, yani yaklaşık 299 mil güneyinde seyir halinde olan bir yük gemisinin mürettebatı fark etti. Gemi personeli, küçük teknede mahsur kalan balıkçıyla iletişim kurmayı başardı.

Mürettebat ona yiyecek, içme suyu ve yakıt verdi, ayrıca Hector'un bulunduğu yerle ilgili bilgileri ilgili makamlara iletti. Ancak balıkçı bulunmuş olsa da, yaşadığı zorlu süreç henüz sona ermemişti.

Bildirildiğine göre, iletişim sorunları nedeniyle Hector'u hemen yük gemisine almak mümkün olmadı. Bu durum Need To Know tarafından duyuruldu.

Oaxaca Hükümet Sekreteri Jesus Romero Lopez, Hector'u güvenli bir yere ulaştırmak için kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Nihayet 7 Eylül'de önemli bir sonuca ulaşıldı. Meksika Deniz Kuvvetleri'ne ait ARM "Monte Alban" gemisi Hector'un teknesine ulaştı ve kurtarma operasyonunu gerçekleştirdi.

Deniz Kuvvetleri'nin açıklamasına göre, ARM "Monte Alban" küçük tekneyi tespit etti ve balıkçıyı güvenli bir şekilde kurtararak gemiye aldı.

En şaşırtıcı olanı ise, Hector'un okyanusta sekiz gün boyunca sürüklenmesine rağmen durumunun stabil olduğunun belirlenmesiydi. Dehidrasyon yaşayan balıkçıya, Deniz Kuvvetleri'nin sağlık ekipleri tarafından gerekli tıbbi müdahale yapıldı.

Böylece, günlerce yakınlarının endişeyle beklediği Hector Marquez Martinez, sekiz günlük zorlu sınavın ardından sağ olarak kurtarıldı. Şu anda uzman gözetiminde olan balıkçının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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